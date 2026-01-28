BVB Aprecieri pe linie pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu aprecieri pentru majoritatea pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 0,62%, până la 27.628 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,08%, până la 5.561 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 203,6 milioane de lei, peste media zilnică a anului trecut, de 180 milioane de lei, suma care reflectă şi ofertele de titluri de stat Fidelis, ce ridică artificial media.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 40,5 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 33,02 lei, în creştere cu 0,92%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au scăzut cu 1,52%, până la preţul de 1,04 lei, în condiţiile unor schimburi de 27,5 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au depreciat cu 0,85%, până la preţul de 11,64 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 19,2 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica (H2O), care au cumulat un rulaj de 18,1 milioane de lei, acţiunile H2O încheind ziua în apreciere cu 1,02%, la preţul unitar de 138 de lei.

În piaţa ”deals” nu a fost realizată nicio tranzacţie.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,09%, până la 2.029 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,66%, până la 103.988 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 1,17%, până la 979 de puncte.