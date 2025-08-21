Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BVB Aprecieri pe linie pentru indici

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 21 august

Aprecieri pe linie pentru indici

Acţiunile Transelectrica - pe prima treaptă în topul rulajului

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut aprecieri pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu evoluţii mixte pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,86%, la 20.794 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,55%, până la 3.993 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 49,9 milioane lei, sub cea din şedinţa anterioară, de 53,5 milioane lei, în condiţiile în care în piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Transelectrica (TEL), ce au cumulat un rulaj de 7,7 milioane lei, titlurile transportatorului de energie electrică încheind ziua în scădere cu 0,17%, la 58,6 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Hidroelectrica (H2O), ce au urcat cu 1,4%, la preţul de 122,8 lei, în condiţiile unor schimburi de 5,9 milioane lei.

Acţiunile Evergent Investments (EVER) s-au apreciat cu 0,56%, până la preţul de 1,81 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 3,2 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 2,9 milioane lei, acţiunile TLV încheind ziua în creştere cu 0,07%, la preţul unitar de 28,14 lei.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,6%, la 69.222 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 1,04%, până la 1.514 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a urcat cu 0,97%, la 955 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Electrocontact” (ECT): +10,64%

2. ”Electroargeş” (ELGS): +9,15%

3. ”Patria Bank” (PBK): +5,58%

4. ”Compa" (CMP): +3,17%

5. ”BRK Financial Group" (BRK): +2,77%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Prefab” (PREH): -10,61%

2. ”Condmag” (COMI): -8,57%

3. ”Comcm” (CMCM): -4,97%

4. ”Alro" (ALR): -4,35%

5. ”Artego” (ARTE): -4,10%

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

DIN ACELAŞI DOMENIU

Jurnal Bursier

Citeşte toate articolele din Jurnal Bursier

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb