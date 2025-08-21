BVB Aprecieri pe linie pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut aprecieri pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu evoluţii mixte pentru pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,86%, la 20.794 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,55%, până la 3.993 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 49,9 milioane lei, sub cea din şedinţa anterioară, de 53,5 milioane lei, în condiţiile în care în piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Transelectrica (TEL), ce au cumulat un rulaj de 7,7 milioane lei, titlurile transportatorului de energie electrică încheind ziua în scădere cu 0,17%, la 58,6 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Hidroelectrica (H2O), ce au urcat cu 1,4%, la preţul de 122,8 lei, în condiţiile unor schimburi de 5,9 milioane lei.

Acţiunile Evergent Investments (EVER) s-au apreciat cu 0,56%, până la preţul de 1,81 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 3,2 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 2,9 milioane lei, acţiunile TLV încheind ziua în creştere cu 0,07%, la preţul unitar de 28,14 lei.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,6%, la 69.222 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 1,04%, până la 1.514 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a urcat cu 0,97%, la 955 de puncte.