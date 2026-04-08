BVB Creşteri pe linie pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în contrast cu scăderile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 1,13%, la 28.212 puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,56%, până la 5.443 de puncte.

Valoarea schimburilor s-a ridicat la 226,4 milioane de lei, peste rulajul din sesiunea anterioară, de 69 milioane de lei, circa 58% din tranzacţiile de ieri fiind realizate cu acţiuni Nuclearelectrica (SNN). Titlurile producătorului de energie electrică au încheiat ziua la preţul unitar de 65,1 lei, în scădere cu 2,54%, pe fondul unei valori a schimburilor de 130,5 milioane lei, ceea ce arată prezenţa în piaţă a investitorilor instituţionali.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii din piaţa ”regular” s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au urcat cu 2,82%, la preţul de 36,5 lei, în condiţiile unor schimburi de 27,5 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom (SNP) au coborât cu 0,1%, la preţul de 1,001 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 8,1 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Digi Communications (DIGI), care au cumulat un rulaj de 5,4 milioane de lei, acţiunile operatorului de telecomunicaţii încheind ziua la preţul de 48 lei, cu 3,23% sub referinţă.

În piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,54%, până la 2.065 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 0,75%, la 99.121 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,36%, până la 969 de puncte.