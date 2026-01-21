BVB Deprecieri la BVB, pe fondul temerilor legate de un posibil război comercial

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au consemnat a doua şedinţă consecutivă de scăderi, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi marcată de deprecieri ale pieţelor europene, pe fondul reaprinderii temerilor legate de un război comercial, după ameninţările lui Trump privind impunerea de tarife.

Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un declin de 1,1%, până la 26.615 puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 1,17%, până la 5.314 de puncte.

În Europa, indicele Stoxx 600 avea un declin de 0,79%, la ora 18:30 (ora României), în vreme ce indicele DAX al pieţei din Frankfurt se deprecia cu 1,12%. Indicele FTSE, al bursei londoneze, era în scădere cu 0,76%.

Donald Trump a anunţat sâmbătă că opt aliaţi europeni vor fi supuşi unor tarife tot mai mari, care vor începe de la 10% la 1 februarie şi vor creşte până la 25% la 1 iunie, în cazul în care nu va fi încheiat un acord care să permită Washingtonului să ”cumpere” Groenlanda, un teritoriu semi-autonom ce aparţine Danemarcei. Tarifele propuse ar viza Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Ţările de Jos, Finlanda şi Danemarca. Liderii europeni au calificat noile ameninţări tarifare ale lui Trump drept ”inacceptabile” şi analizează posibile contramăsuri, în vreme ce Franţa se pare că face presiuni pentru ca Uniunea Europeană să recurgă la cel mai dur instrument economic de răspuns al său, cunoscut sub denumirea de ”Instrumentul anti-coerciţie”, conform CNBC.

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a avut un discurs dur la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia. ”Preferăm respectul în locul bătăuşilor... preferăm statul de drept în locul brutalităţii. Europa dispune acum de instrumente foarte puternice şi trebuie să le folosim atunci când nu suntem respectaţi şi când regulile jocului nu sunt respectate. Mecanismul anti-coerciţie este un instrument puternic şi nu ar trebui să ezităm să îl folosim în contextul dur de astăzi”, a declarat Macron, citat de CNBC.

Conform Euronews, prin ”Instrumentul anti-coerciţie” se poate bloca accesul companiilor americane la piaţa unică europeană.

În acest context, piaţa acţiunilor americane era ieri în scădere, toţi cei trei indici majori aflându-se în teritoriul negativ în prima parte a sesiunii bursiere. La Bucureşti, unde toţi indicii au încheiat ziua în scădere, valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 117 milioane de lei, sub cea din sesiunea precedentă, de 144 de milioane de lei, circa trei sferturi din rulaj provenind din schimburile cu actiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 18,1 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 32,38 lei, în scădere cu 0,98%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au coborât cu 0,19%, până la preţul de 1,06 lei, în condiţiile unor schimburi de 16,6 milioane de lei.

Acţiunile Transgaz (TGN) s-au depreciat cu 4,56%, până la preţul de 75,4 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 7,5 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Romgaz (SNG), care au cumulat un rulaj de 7,5 milioane de lei, acţiunile SNG încheind ziua în declin cu 0,88%, la preţul unitar de 11,24 lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 1,06%, până la 1.959 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 0,71%, până la 101.129 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a coborât cu 0,59%, până la 964 de puncte.