BVB Deprecieri pentru majoritatea indicilor

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent scăderi, în ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii trecute, în ton cu deprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a avut un declin de 0,1%, până la 31.859 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,07%, la 6.161 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 84,6 milioane de lei, sub cea din sesiunea anterioară, de 119,6 milioane de lei, în condiţiile în care în piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile OMV Petrom, al căror rulaj s-a ridicat la 12,6 milioane de lei, titlurile producătorului de petrol şi gaze încheind ziua la preţul unitar de 1,04 de lei, în scădere cu 1,89%.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Banca Transilvania, care au urcat cu 0,21%, la preţul de 37,88 de lei, în condiţiile unor schimburi de 10,6 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz au stagnat, la preţul de 15,1 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 7,3 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica, care au coborât cu 0,53%, la preţul de 187 de lei, schimburile cu titlurile producătorului şi furnizorului de energie electrică ridicându-se la 6,8 milioane de lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a marcat un recul de 0,37%, până la 2.401 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, s-a depreciat cu 0,18%, la 104.070 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a urcat cu 1,44%, până la 1.028 de puncte.