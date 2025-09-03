BVB Deprecieri pentru majoritatea indicilor

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent deprecieri, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în ton cu scăderile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un declin de 0,27%, la 20.282 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,03%, până la 3.926 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 55,9 milioane lei, peste cea din şedinţa precedentă, de 41 milioane lei, dar cu mult mai mică decât media zilnică a acestui an, de 167 milioane lei, sumă ce reflectă totuşi şi emisiunile de titluri de stat Fidelis care cresc artificial valoarea.

Brokerii de la Prime Transaction au scris, în raportul lor zilnic: ”Ziua de marţi a fost marcată de evoluţii negative pentru majoritatea indicilor locali, cel mai mult scăzând BETAeRO, cu -0,44% (...). În cadrul indicelui BET, cele mai notabile evoluţii au fost înregistrate de Med Life (M), -2,73%, Transport Trade Services (TTS), -2,43% şi One United Propertie (ONE), +8,26%”.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 11,3 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în stagnare, la preţul de 27,54 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile One United Properties (ONE), ce au urcat cu 8,06%, la preţul de 26,15 lei, în condiţiile unor schimburi de patru milioane lei. Compania şi-a anunţat intenţia de a lansa o ofertă publică pentru răscumpărarea a cel mult 20% din capitalul social, la un preţ minim de 25 de lei şi un preţ maxim de 40 de lei per acţiune.

Acţiunile Fondul Proprietatea (FP) s-au apreciat cu 0,24%, la preţul de 0,426 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 3,9 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 2,7 milioane lei, acţiunile SNP încheind ziua în scădere cu 0,42%, la preţul unitar de 0,8265 lei.

În piaţa ”deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,4%, până la 71.866 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 0,4%, la 1.475 de puncte.