BVB Închideri mixte pentru indici

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut închideri mixte în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, într-o zi cu aprecieri ale pieţelor europene, pe fondul speranţelor privind încheierea blocajului guvernamental din Statele Unite ale Americii. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a coborât cu 0,35%, la 22.785 de puncte, în contextul corecţiei ex-dividend pentru acţiunile OMV Petrom (SNP), în vreme ce indicele BET-TR, ce ia în calcul şi dividendele acordate de companii, a urcat cu 0,05%, până la 53.129 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 71,2 milioane de lei, sub media zilnică a anului, de 175 de milioane de lei, sumă ce reflectă totuşi şi ofertele de titluri de stat Fidelis, care ridică artificial suma.

Brokerii de la Prime Transaction au scris, în raportul lor zilnic: ”La finalul şedinţei de tranzacţionare, indicii principali de la Bursa de Valori Bucureşti prezintă evoluţii predominant pozitive. Creşterile au variat în intervalul +0,01% pentru indicele BET-TRN şi +1,98% în cazul indicelui BETAeRO (...). Sphera Franchise Group (SFG) şi Premier Energy PLC (PE) sunt companiile componente ale indicelui BET care au marcat creşteri de +1,51% şi, respectiv, +1,36%.”

În piaţa ”regular”, topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 12,3 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,69%, la preţul de 29,22 lei.

Pe poziţia a doua, în topul rulajului, s-au situat acţiunile SNP, ce au avut o corecţie ex-dividend de 1,56%, la preţul de 0,944 lei, în condiţiile unor schimburi de 7,9 milioane de lei. Producătorul de petrol şi gaze va plăti un dividend suplimentar de 0,02 lei pe acţiune, în data de 3 decembrie, echivalentul unui randament de circa 2%.

Acţiunile Evergent (EVER) au stagnat, la preţul de 2,7 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 3,6 milioane de lei.

Pe poziţia a patra, în topul rulajului de la BVB, s-au situat titlurile Erste Group Bank (EBS), ce au cumulat o valoare a schimburilor de 2,6 milioane de lei, acţiunile instituţiei de credit austriece încheind ziua în creştere cu 3,62%, la preţul unitar de 469,4 lei.

În piaţa ”deals” a fost înregistrată o tranzacţie cu acţiuni Green Tech International (GREEN), în valoare de 2,7 milioane de lei, schimbul fiind încheiat la preţul unitar de 14,46 lei, cu 0,28% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,21%, la 86.086 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, s-a depreciat cu 0,46%, până la 1.703 puncte.