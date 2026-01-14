Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BVB Închideri mixte pentru indici

Andrei Iacomi
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 14 ianuarie

Închideri mixte pentru indici

Tranzacţii de 166 milioane de lei, uşor sub nivelul din sesiunea anterioară

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut închideri mixte, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi cu scăderi uşoare ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un declin de 0,05%, până la 26.328 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 0,06%, până la 5.198 puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 166,4 milioane de lei, uşor sub cea din şedinţa anterioară, de 169 milioane de lei, în condiţiile în care nu a fost realizat niciun schimb de tip ”deal”.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 23,4 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 32,3 lei, în scădere cu 1,04%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au coborât cu 1,16%, până la preţul de 1,023 lei, în condiţiile unor schimburi de 17,9 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au depreciat cu 0,35%, până la preţul de 11,24 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 13,9 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), care au cumulat un rulaj de 10,7 milioane de lei, acţiunile transportatorului de gaze naturale încheind ziua în creştere cu 6,24%, la preţul unitar de 80 lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,35%, până la 1.942 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 0,63%, până la 94.551 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 1,42%, până la 956 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Armătura” (ARM): +8,33%

2. ”Biofarm” (BIO): +7,06%

3. ”Transgaz” (TGN): +6,24%

4. ”Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră" (EFO): +5,88%

5. ”Electroargeş" (ELGS): +5,26%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Societatea de Construcţii Napoca” (NAPO): -14,71%

2. ”Electroaparataj” (ELJ) : -12,50%

3. ”Conted" (CNTE): -6,86%

4. ”Artego" (ARTE): -5,41%

5. ”Altur” (ALT): -5,38%

