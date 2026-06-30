BVB publică primul raport agregat de monitorizare a emitenţilor în conformitate cu prevederile Codului revizuit de Guvernanţă Corporativă

Anul financiar 2025 marchează primul ciclu de raportare conform Codului revizuit de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti ("Codul"), reprezentând o bornă importantă pentru piaţa de capital din România, potrivit unui comunica de presă al BVB, remis redacţiei. Codul revizuit reflectă aşteptările în evoluţie a reglementărilor şi importanţa tot mai mare a transparenţei, sustenabilităţii, eficacităţii consiliului, supravegherii riscului şi implicării investitorilor.

Raportul oferă o perspectivă la nivelul întregii pieţe, analizând tendinţele de conformare pentru emitenţii listaţi prin prisma declaraţiilor "Aplici sau Explici”. Raportul evidenţiază zonele în care alinierea cu prevederile Codului este puternică, precum şi cele în care sunt necesare eforturi suplimentare, cu menţiunea că rezultatele indică o fază iniţială de ajustare.

Primul ciclu de monitorizare indică un start solid, dar şi faptul că trecerea de la o aliniere formală la o practică de guvernanţă de substanţă este necesar să continue:

• Nivel de conformare: 71% dintre observaţiile evaluate au fost raportate ca "Da", în timp ce 28% au fost raportate ca "Parţial" sau "Nu", indicând zone unde implementarea sau raportarea rămân incomplete.

• Calitatea explicaţiilor: Majoritatea răspunsurilor ”Parţial” sau ”Nu” include explicaţii, dar calitatea este adesea limitată şi necesită îmbunătăţiri.

• Segmentarea pieţei: Emitenţii din categoria Premium raportează niveluri ridicate de conformare, mai ales în aria de managementul riscurilor (90.8% vs 60.6% pentru emitenţii din categoria Standard), sugerând diferenţe de maturitate a guvernanţei.

• Pe secţiune de Cod: Raportarea şi Relaţia cu Investitorii înregistrează cel mai ridicat nivel de aliniere (75,1%), în timp ce Organele de conducere, Remunerarea şi Sustenabilitatea au niveluri mai scăzute de aliniere (aproximativ 66 - 68%), în timp ce sustenabilitatea înregistrează cea mai mare pondere de implementare parţială.

• Natura decalajelor: Un nivel mai ridicat de conformare este observat în domeniile de natură procedurală, în timp ce aspectele mai complexe - precum eficacitatea consiliului de administraţie, remunerarea şi practicile avansate de guvernanţă corporativă - rămân mai dificil de implementat.

• Consiliul de administraţie şi comitetele: Directorii independenţi reprezintă 28,8% din totalul membrilor consiliilor de administraţie. Comitetele de audit sunt mai bine consolidate, însă şapte companii încă nu aveau constituit un astfel de comitet în anul 2025.

Victoria Zinchuk, Director pentru România al BERD, a declarat: "Monitorizarea periodică a guvernanţei corporative este esenţială pentru transformarea standardelor în performanţă, transparenţă şi încredere sporită din partea investitorilor. Un cadru de monitorizare consecvent, completat de dialog şi de consolidarea capacităţii instituţionale şi organizaţionale, contribuie la dezvoltarea unor pieţe de capital mai reziliente şi la creşterea competitivităţii pe termen lung.”

Remus Vulpescu, Director General al BVB, a adăugat: "Acest prim raport oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra modului în care companiile listate aplică versiunea revizuită a Codului. Raportul evidenţiază atât progresele înregistrate, cât şi aspectele care necesită îmbunătăţiri şi constituie un instrument practic pentru promovarea transparenţei, consolidarea dialogului şi creşterea standardelor de guvernanţă corporativă.”

În perioada următoare, BVB şi Comisia de Guvernanţă Corporativă a BVB îşi vor concentra activitatea asupra: (i) îmbunătăţirii calităţii şi consistenţei declaraţiilor „Aplici sau Explici”; (ii) sprijinirii emitenţilor în implementarea unor aspecte complexe de guvernanţă corporativă, inclusiv eficacitatea consiliului de administraţie, independenţa membrilor acestuia şi sustenabilitatea; şi (iii) evaluării măsurii în care raportările viitoare vor reflecta o implementare mai solidă şi practici de guvernanţă consecvente.