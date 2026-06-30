Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BVB publică primul raport agregat de monitorizare a emitenţilor în conformitate cu prevederile Codului revizuit de Guvernanţă Corporativă

T.B.
Piaţa de Capital / 30 iunie, 11:00

BVB publică primul raport agregat de monitorizare a emitenţilor în conformitate cu prevederile Codului revizuit de Guvernanţă Corporativă

Anul financiar 2025 marchează primul ciclu de raportare conform Codului revizuit de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti ("Codul"), reprezentând o bornă importantă pentru piaţa de capital din România, potrivit unui comunica de presă al BVB, remis redacţiei. Codul revizuit reflectă aşteptările în evoluţie a reglementărilor şi importanţa tot mai mare a transparenţei, sustenabilităţii, eficacităţii consiliului, supravegherii riscului şi implicării investitorilor.

Raportul oferă o perspectivă la nivelul întregii pieţe, analizând tendinţele de conformare pentru emitenţii listaţi prin prisma declaraţiilor "Aplici sau Explici”. Raportul evidenţiază zonele în care alinierea cu prevederile Codului este puternică, precum şi cele în care sunt necesare eforturi suplimentare, cu menţiunea că rezultatele indică o fază iniţială de ajustare.

Primul ciclu de monitorizare indică un start solid, dar şi faptul că trecerea de la o aliniere formală la o practică de guvernanţă de substanţă este necesar să continue:

Nivel de conformare: 71% dintre observaţiile evaluate au fost raportate ca "Da", în timp ce 28% au fost raportate ca "Parţial" sau "Nu", indicând zone unde implementarea sau raportarea rămân incomplete.

Calitatea explicaţiilor: Majoritatea răspunsurilor ”Parţial” sau ”Nu” include explicaţii, dar calitatea este adesea limitată şi necesită îmbunătăţiri.

Segmentarea pieţei: Emitenţii din categoria Premium raportează niveluri ridicate de conformare, mai ales în aria de managementul riscurilor (90.8% vs 60.6% pentru emitenţii din categoria Standard), sugerând diferenţe de maturitate a guvernanţei.

Pe secţiune de Cod: Raportarea şi Relaţia cu Investitorii înregistrează cel mai ridicat nivel de aliniere (75,1%), în timp ce Organele de conducere, Remunerarea şi Sustenabilitatea au niveluri mai scăzute de aliniere (aproximativ 66 - 68%), în timp ce sustenabilitatea înregistrează cea mai mare pondere de implementare parţială.

Natura decalajelor: Un nivel mai ridicat de conformare este observat în domeniile de natură procedurală, în timp ce aspectele mai complexe - precum eficacitatea consiliului de administraţie, remunerarea şi practicile avansate de guvernanţă corporativă - rămân mai dificil de implementat.

Consiliul de administraţie şi comitetele: Directorii independenţi reprezintă 28,8% din totalul membrilor consiliilor de administraţie. Comitetele de audit sunt mai bine consolidate, însă şapte companii încă nu aveau constituit un astfel de comitet în anul 2025.

Victoria Zinchuk, Director pentru România al BERD, a declarat: "Monitorizarea periodică a guvernanţei corporative este esenţială pentru transformarea standardelor în performanţă, transparenţă şi încredere sporită din partea investitorilor. Un cadru de monitorizare consecvent, completat de dialog şi de consolidarea capacităţii instituţionale şi organizaţionale, contribuie la dezvoltarea unor pieţe de capital mai reziliente şi la creşterea competitivităţii pe termen lung.”

Remus Vulpescu, Director General al BVB, a adăugat: "Acest prim raport oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra modului în care companiile listate aplică versiunea revizuită a Codului. Raportul evidenţiază atât progresele înregistrate, cât şi aspectele care necesită îmbunătăţiri şi constituie un instrument practic pentru promovarea transparenţei, consolidarea dialogului şi creşterea standardelor de guvernanţă corporativă.”

În perioada următoare, BVB şi Comisia de Guvernanţă Corporativă a BVB îşi vor concentra activitatea asupra: (i) îmbunătăţirii calităţii şi consistenţei declaraţiilor „Aplici sau Explici”; (ii) sprijinirii emitenţilor în implementarea unor aspecte complexe de guvernanţă corporativă, inclusiv eficacitatea consiliului de administraţie, independenţa membrilor acestuia şi sustenabilitatea; şi (iii) evaluării măsurii în care raportările viitoare vor reflecta o implementare mai solidă şi practici de guvernanţă consecvente.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

30 iunie
Ediţia din 30.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb