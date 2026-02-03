BVB Scăderi în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii

Indicii Pieţei Principale a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat deprecieri în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, în contrast cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a consemnat un declin de 0,5%, până la 27.054 de puncte, în timp ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat tot cu 0,5%, până la 5.477 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 108,2 milioane de lei, sub nivelul din sesiunea anterioară, de 177,9 milioane de lei, puţin peste 60% din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni, în vreme ce 20% a fost asigurat de transferurile cu obligaţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile OMV Petrom (SNP), care au cumulat un rulaj de 13,3 milioane de lei, titlurile producătorului de petrol şi gaze încheind ziua la preţul unitar de 1,006 lei, în scădere cu 1,08%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), care s-au apreciat cu 0,8%, până la preţul de 32,7 lei, în condiţiile unor schimburi de 12,1 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) au coborât cu 1,77%, până la preţul de 11,12 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 6,6 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Nuclearelectrica (SNN), care au cumulat un rulaj de 6,4 milioane de lei, acţiunile SNN încheind ziua în depreciere cu 1,66%, la preţul unitar de 71 de lei.

În piaţa „deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 1,08%, până la 1.973 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 0,05%, până la 103.338 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 0,07%, până la 983 de puncte.