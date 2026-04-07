Călin Georgescu: „Închiderea Realitatea Plus este un abuz la adresa valorilor democratice”

Călin Georgescu a criticat, într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook, decizia prin care Consiliul Naţional al Audiovizualului a hotărât retragerea licenţelor Realitatea Plus şi Gold FM, calificând măsura drept „un abuz” şi „o nedreptate periculoasă” pentru valorile democratice.

„Temelia democraţiei este voinţa poporului, exprimată liber prin vot şi protejată prin libertatea de exprimare şi statul de drept”, a scris Călin Georgescu în mesajul publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, evenimentele din 6 decembrie 2024, pe care le consideră „un atac la democraţie”, ar fi continuat astăzi, 7 aprilie 2026, prin decizia de închidere a postului Realitatea Plus, pe care îl numeşte „Televiziunea Poporului”, precum şi a postului de radio Gold FM.

Acesta a susţinut, totodată, că astfel de presiuni „se adaugă unui şir de acţiuni care ridică semne serioase de întrebare asupra respectării regulilor democratice”, făcând referire inclusiv la anularea alegerilor prezidenţiale din 2024, despre care a afirmat că ar fi avut loc „fără probe clare şi transparente”, conform aceleiaşi postări pe Facebook.

În continuarea mesajului, Călin Georgescu a susţinut că România este percepută negativ de „o parte a opiniei publice internaţionale”, ca o ţară în care democraţia ar fi fost „grav afectată în mileniul al treilea”.

„Poporul, prin vocea şi lacrimile lui, simte că nu mai contează pentru puterea de la Bucureşti”, a mai scris acesta pe Facebook.

Călin Georgescu a făcut şi o referire religioasă, precizând că decizia CNA a venit „chiar în Săptămâna Mare”, perioadă despre care a spus că presupune „pocăinţă, cercetarea propriei conştiinţe şi ferirea de asprime şi de judecată nedreaptă”, potrivit postării sursă.

În finalul mesajului, Călin Georgescu a făcut apel la solidarizare în jurul „valorilor democratice” şi al „dorinţei de a consolida statul de drept”, susţinând că situaţia este „despre dreptul nostru de a gândi, de a vorbi şi de a trăi liber”.

„Este momentul să fim uniţi, conştienţi şi demni”, a transmis acesta în încheierea postării publicate pe pagina sa oficială de Facebook.