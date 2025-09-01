Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul de propagandă legionară

Judecătoria Sectorului 1 a decis menţinerea măsurii controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru propagandă legionară.

Fost candidat extremist şi pro-rus la preşedinţie, Georgescu este acuzat că, în perioada 2020-2025, a promovat în mod repetat idei şi concepţii fasciste, legionare şi xenofobe. Potrivit rechizitoriului, acesta a elogiat figuri precum Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu, a susţinut teorii ultranaţionaliste cu fundament religios şi a efectuat salutul legionar în cadrul unui protest din Piaţa Universităţii, pe 2 octombrie 2021.

Dosarul se află în procedură de cameră preliminară la Judecătoria Sectorului 1, iar decizia de menţinere a controlului judiciar prelungeşte măsura confirmată anterior şi de Tribunalul Bucureşti.