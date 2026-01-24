Călin Georgescu şi zeci de susţinători au mers în Parcul Carol

Fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I din Bucureşti, unde s-au strâns zeci de susţinători ai săi, potrivit Digi24.

Conform sursei citate, Călin Georgescu şi-a mobilizat susţinătorii pe reţelele de socializare pentru a participa la un eveniment în Parcul Carol I din Bucureşti.

„Sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în linişte şi demnitate. Fără trecut nu există prezent şi nici viitor”, a transmis fostul candidat la alegerile prezidenţiale, potrivit sursei citate.

La ora 12:00 el a ajuns în Parcul Carol I şi a depus o coroană de flori, în prezenţa a zeci dintre susţinătorii săi, care au scandat „Călin Georgescu este preşedinte”, a relatat Digi24.

Jandarmeria Bucureşti au asigurat perimetrul, acţiunea fiind autorizată, a informat sursa citată, care a precizat că jandarmii au anunţat, de asemenea, că, pentru descurajarea şi probarea eventualelor fapte antisociale care pot periclita caracterul paşnic al adunărilor publice, vor efectua fotografii şi filmări operative pe tot parcursul desfăşurării evenimentelor, cu mijloacele tehnice fixe/mobile din dotarea unităţii şi vor monitoriza imaginile înregistrate prin intermediul sistemului urban de supraveghere video.