Camera de Comerţ Elveţia-România a marcat 25 de ani de parteneriat bilateral printr-o gală aniversară

Peste 200 de invitaţi - membri, colaboratori şi parteneri ai Camerei de Comerţ Elveţia-România (CCE-R) - au participat marţi seară, 5 noiembrie 2025, la Gala Aniversară de 25 de ani, organizată la hotelul InterContinental Athenee Palace Bucharest, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Evenimentul a celebrat un sfert de secol de activitate dedicată dezvoltării relaţiilor economice, culturale şi de prietenie dintre Elveţia şi România.

Preşedintele Camerei, Dr. Adriana Cioca, a deschis seara cu un discurs emoţionant, amintind începuturile organizaţiei şi evoluţia sa de la o iniţiativă a câtorva companii elveţiene la o comunitate de peste 200 de membri. „Ceea ce ne uneşte nu sunt doar interesele economice, ci încrederea, prietenia şi dorinţa sinceră de a construi punţi care durează”, a declarat Dr. Adriana Cioca.

La rândul său, Excelenţa Sa Massimo Baggi, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, a felicitat Camera pentru contribuţia constantă la dezvoltarea cooperării economice bilaterale, subliniind că Elveţia rămâne unul dintre cei mai importanţi investitori străini în România. Potrivit datelor Băncii Naţionale a României (Raport ISD 2024), fluxul net de investiţii străine directe în România a fost de 5,6 miliarde euro, iar Elveţia ocupă locul al şaptelea în clasamentul pe ţări, cu 6,6 miliarde euro - în creştere cu 12,8% faţă de 2023.

De-a lungul celor 25 de ani de activitate, CCE-R a devenit un pilon al colaborării economice bilaterale, organizând conferinţe, misiuni economice, grupuri de lucru tematice şi proiecte de responsabilitate socială care au sprijinit investiţiile, inovaţia şi schimbul de expertiză între mediile de afaceri din cele două ţări.

În cadrul galei, consiliul de administraţie al CCE-R a acordat premiile aniversare liderilor grupurilor de lucru care s-au remarcat în 2025, printre care: Bogdan Badea (eJobs Group), Daniela Chrzanovski (Swiss WebAcademy), Hermann Povel (Sefar/Monosuisse RO), Alina Savu (Web Connect), Frank Loeffler (Roche România), Andreea Hulub (Danilescu, Hulub & Asociaţii), Ionuţ Muntean (Dekra Certification) şi Adrian Adam (Singureni Manor).

Evenimentul a avut şi o componentă caritabilă: Camera a donat 10.000 de euro Fundaţiei Colecţia Regală, gest primit de Alteţa Sa Regală Principesa Sofia a României, în semn de recunoaştere pentru conservarea patrimoniului cultural al Casei Regale.

Privind spre viitor, Camera de Comerţ Elveţia-România îşi propune să continue extinderea reţelei sale, să atragă investiţii elveţiene în sectoare inovatoare şi să promoveze valori precum calitatea, sustenabilitatea şi digitalizarea.