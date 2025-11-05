Camera Deputaţilor: A fost creat cadrul legal cu privire la comunicările audiovizuale privind pericolul dezinformării

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect prin care se introduce posibilitatea difuzării, la posturile de radio şi de televiziune, a unor mesaje educative şi de interes public referitoare la identificarea şi recunoaşterea ştirilor false, promovarea gândirii critice şi verificarea informaţiilor din mai multe surse.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 504/2002, propunându-se crearea cadrului legal privind comunicările audiovizuale cu caracter educativ referitoare la pericolul dezinformării şi la importanţa verificării informaţiilor din surse sigure şi multiple. Totodată, potrivit iniţiativei legislative, cheltuielile ocazionate de difuzarea mesajelor se plătesc din fondul de rezervă al Guvernului.

Proiectul prevede că posturile de radio şi televiziune pot transmite informaţii şi comunicate oficiale ale autorităţilor publice cu privire la pericolul dezinformării şi la importanţa verificării informaţiilor din surse sigure şi multiple.

"Comunicările audiovizuale cu caracter educativ privind pericolul dezinformării şi importanţa verificării informaţiilor din surse sigure şi multiple trebuie să respecte următoarele criterii: să informeze cetăţenii cu privire la pericolul dezinformării şi la importanţa verificării informaţiilor din surse sigure şi multiple; să încurajeze informarea din surse oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice; să informeze cetăţenii cu privire la riscurile sociale şi instituţionale generate de răspândirea ştirilor false; să fie în concordanţă cu strategiile statului român şi cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene în domeniul combaterii dezinformării", se arată în proiect.

Camera Deputaţilor este prima cameră în acest caz, iar forul decizional este Senatul.