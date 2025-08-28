Campania de reduceri LEMS se încheie la 31 august 2025

Reţeaua de magazine LEMS derulează până la 31 august 2025 campania anuală de reduceri, intitulată „Cea mai mare reducere din an”, conform unui comunicat al companiei. Produsele incluse în ofertă sunt semnalizate atât în magazinul online, cât şi în locaţiile fizice din ţară.

Discounturile se aplică unei game variate de mobilier şi accesorii, printre care scaune de birou, saltele Bella (modelele L140 şi L160), colţare şi canapele HIGH-CLASS (stofă sau piele naturală), canapele semiextensibile, precum şi canapele şi fotolii cu reclinere.

Campania acoperă mobilier pentru living, dormitor, birou şi spaţii de relaxare, produsele fiind disponibile atât online, cât şi în magazinele fizice LEMS.