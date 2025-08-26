Campionatul Naţional Dinghy aduce peste 80 de ambarcaţiuni pe lacul Siutghiol

Lacul Siutghiol găzduieşte până pe 31 august Campionatul Naţional Dinghy, cel mai important eveniment de yachting al verii, organizat de Federaţia Română de Yachting, conform unui comunicat emis redacţiei. La start s-au aliniat circa 85 de ambarcaţiuni, din clasele Optimist (copii 9-14 ani) şi ILCA 4/6/7, pentru tineri şi seniori, majoritatea sportivilor având sub 25 de ani.

Un moment deosebit al competiţiei este prezenţa Ebru Bolat, sportiva care a obţinut cel mai bun rezultat din istoria României la Campionatul Mondial de Yachting - locul 9 la ediţia recentă desfăşurată în China. „Campionatul Naţional Dinghy nu este doar o competiţie, ci şi un pas important pentru dezvoltarea noii generaţii de sportivi. Faptul că aproape toţi participanţii sunt copii şi tineri arată că viitorul yachtingului românesc este promiţător”, a declarat Radu Niculăiţă, preşedintele Federaţiei Române de Yachting.

Publicul poate urmări cursele zilnice, programate de la ora 11, din zona Bazei Nautice a Universităţii Maritime din Constanţa.