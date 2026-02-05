Canalul Siret-Bărăgan, aproape de execuţie: desemnarea câştigătorului, săptămâna viitoare

Canalul Siret-Bărăgan, unul dintre cele mai importante proiecte strategice de irigaţii ale României, se apropie de faza de execuţie. Anunţul a fost făcut la Buzău, cu ocazia vizitei ministrului Agriculturii, Florin Barbu, şi directorului ANIF, Cornel Pană. Cei doi au avut o întâlnire cu preşedintele Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, acesta din urmă precizând că ”discuţiile au vizat investiţii concrete şi direcţii clare pentru dezvoltarea agriculturii, iar judeţul Buzău se află într-o poziţie solidă, datorită unui sistem integrat construit în timp, în special în zona de irigaţii”

• Siret-Bărăgan, proiect reluat după ani de blocaj

Referindu-se la canalul Siret-Bărăgan, Florin Barbu a precizat că proiectul se află în evaluare şi că „săptămâna viitoare se va da câştigătorul”, urmând ca „în maximum două luni să înceapă investiţiile”. Proiectul vizează aducerea apei gravitaţional pentru aproximativ 400.000 de hectare de teren agricol şi este considerat de Ministerul Agriculturii drept cel mai eficient sistem de irigaţii din România, cu o perioadă de amortizare estimată la patru ani.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a declarat: ”Este un proiect la care eu am ţinut foarte mult, încă din 2019. Guvernarea care a venit a suspendat acest proiect pe care l-am reluat acum şi sunt convins că tot ceea ce se întâmplă pe acest Canal Siret-Bărăgan aduce numai beneficii. Sunt prinşi bani în buget încă din 2023, când l-am inclus în legea de reabilitare a sistemului principal de irigaţie din România”.

• Argumente economice: apă dusă gravitaţional şi amortizare rapidă

Unul dintre principalele avantaje ale proiectului Siret-Bărăgan este reducerea semnificativă a costurilor de irigare, prin eliminarea necesităţii de a pompa apa din Dunăre în treptele superioare. Florin Barbu a explicat: „Putem duce apa gravitaţional pentru 400.000 de hectare către fermierii din România”.

Pe de altă parte, ministrul Agriculturii a arătat că primii 34 de kilometri ai canalului au deja realizate studiile de oportunitate şi că proiectul beneficiază de argumente economice solide, inclusiv în discuţiile purtate cu Banca Mondială. Potrivit acestuia, sistemul de irigaţii aferent canalului Siret-Bărăgan are „o perioadă de amortizare de maxim patru ani”, ceea ce îl face „cel mai rentabil din România”.

Relansarea canalului Siret-Bărăgan şi investiţiile consistente din judeţul Buzău indică o orientare strategică a politicilor agricole către infrastructura de bază, într-un context în care România irigă aproximativ 1,6 milioane de hectare la nivel naţional. Extinderea suprafeţelor irigate şi utilizarea apei gravitaţionale pot reduce costurile de producţie şi vulnerabilitatea fermierilor la secetă, cu efecte directe asupra productivităţii şi stabilităţii sectorului agricol.

Dacă termenele anunţate vor fi respectate, canalul Siret-Bărăgan ar putea deveni unul dintre cele mai importante proiecte publice din agricultură, cu impact economic major asupra regiunilor deservite şi asupra securităţii alimentare a României.

Proiectul canalului Siret-Bărăgan are o istorie de peste trei decenii, fiind conceput încă din perioada anilor '80 ca soluţie strategică pentru irigarea Câmpiei Bărăganului, una dintre cele mai expuse zone la secetă din România. După 1990, proiectul a fost reluat fragmentat, primele lucrări fiind demarate în anii 2000, însă investiţiile au fost întrerupte în mod repetat din lipsă de finanţare şi din cauza schimbărilor de priorităţi guvernamentale. Deşi aproximativ 34 de kilometri de canal au fost realizaţi sau documentaţi prin studii tehnice, proiectul a rămas blocat ani la rând, fiind suspendat oficial în legislaturile anterioare, înainte de a fi reintrodus pe agenda publică drept proiect strategic de irigaţii, cu finanţare inclusă în buget şi în legea de reabilitare a sistemului principal de irigaţii.

• Investiţii majore în infrastructura de irigaţii din Buzău

Preşedintele Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, a subliniat că Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) a realizat investiţii semnificative în judeţ, continuând reabilitarea sistemului de irigaţii cu finanţări de aproape 40 de milioane de euro din bugetul Ministerului Agriculturii. În paralel, sunt în derulare proiecte de aproape 20 de milioane de euro, destinate conectării infrastructurii principale de irigaţii cu cea secundară.

La rândul său, ministrul Agriculturii a explicat că, din 2023, ministerul a urmărit dezvoltarea unui sistem integrat în sectorul vegetal, cu accent pe irigaţii.

Florin Barbu a declarat: „Judeţul Buzău are tot sistemul de irigaţii în reabilitare. O parte a fost finalizată, vorbind de investiţii de aproape 40 de milioane de euro din bugetul Ministerului Agriculturii”.

Oficialul de la Bucureşti a adăugat că proiectele derulate prin organizaţiile de udători au rolul de a asigura funcţionalitatea completă a sistemului: „Practic pentru fermieri, proiecte semnate şi în lucru de aproape 20 de milioane de euro pentru a conecta infrastructura principală de irigaţii cu cea secundară, astfel încât să închidem acest ciclu şi apa să ajungă corect la plante”.

Până la extinderea Canalului Siret-Bărăgan în judeţul Buzău, speranţa agricultorilor din acest judeţ rămâne sistemul de irigaţii existent. În prezent, irigaţiile se fac pe Canalul de Vest, care acoperă 24.000 de hectare, însă, pe timpul verii, suprafaţa irigată se poate dubla. După finalizarea reabilitării Canalului Est, proiect aflat în execuţie, judeţul ar putea ajunge la aproape 50.000 de hectare irigate - jumătate din suprafaţa totală amenajată. Într-un judeţ cu peste 200.000 de hectare de teren arabil, nevoia de apă rămâne însă una urgentă.