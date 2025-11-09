Candidat la primăria oraşului Leova, atacat cu focuri de armă în faţa locuinţei

Candidatul la funcţia de primar al oraşului Leova, Alexandru Bujorean, a reclamat că persoane necunoscute au tras două focuri de armă în faţa locuinţei sale în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, potrivit unei postări publice pe Facebook.

Bujorean susţine că o maşină necunoscută a staţionat în faţa casei sale, iar din direcţia acesteia s-au auzit două împuşcături. „Din fericire, nici eu, nici membrii familiei nu am avut de suferit”, a precizat el, adăugând că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliţie Leova. Poliţiştii au găsit la faţa locului manşoanele a două gloanţe.

Candidatul consideră incidentul o tentativă de intimidare în context electoral. „Calific acest caz drept tentativă de intimidare a mea, în calitate de candidat la funcţia de primar al oraşului Leova”, a scris Bujorean, publicând şi imagini video în care se aud împuşcăturile.

Poliţia din Leova a confirmat pentru presă că a fost sesizată şi că, în urma verificărilor, nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. „Au fost iniţiate acţiuni pentru identificarea persoanelor implicate şi stabilirea tuturor circumstanţelor”, a declarat ofiţerul de presă al IP Leova, Cristina Ciobanu.

Alegerile pentru primăria Leova sunt programate pe 16 noiembrie, urmând ca oraşul şi satele din jur să formeze o singură unitate administrativă în urma amalgamării voluntare.