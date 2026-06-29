Canicula ridică consumul naţional de energie la 8.000 MW

Ministerul Energiei a convocat astăzi un Comandament Energetic la sediul Dispecerului Energetic Naţional, reunind toate entităţile relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Roşu pentru caniculă, valabile în perioada 29 iunie - 1 iulie 2026, se arată într-un comunicat de presă transmis de Transelectrica, remis redacţiei.
Şedinţa, condusă de Secretarul de Stat Cristian Buşoi, a vizat analiza disponibilităţii capacităţilor de producţie, starea Reţelei Electrice de Transport şi stabilirea măsurilor pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie.
Conform prognozelor elaborate de Dispecerul Energetic Naţional, consumul maxim de energie electrică din această perioadă va atinge aproximativ 8.000 MW, valorile de vârf fiind estimate pentru intervalele de seară din zilele de luni şi marţi. Pentru a gestiona acest nivel de solicitare şi stres termic asupra infrastructurii, Transelectrica SA a implementat deja un set de măsuri preventive, inclusiv anularea tuturor retragerilor programate din exploatare ale unor instalaţii, astfel încât reţeaua să funcţioneze la capacitate maximă.
Sistemul electroenergetic beneficiază de un plus de rezilienţă datorită celor aproximativ 1.500 MW puşi în funcţiune de la începutul anului în centrale electrice şi unităţi de stocare (din care 1.000 MW au fost integraţi doar în ultima lună). De asemenea, autorităţile au anunţat că alţi 1.000 MW proveniţi din investiţii în centrale fotovoltaice, eoliene şi instalaţii de stocare sunt pregătiţi pentru conectare imediată la reţea pentru a spori flexibilitatea SEN.
Echipele operative ale Transelectrica şi personalul tehnic din cadrul Sucursalelor Teritoriale de Transport monitorizează în regim permanent staţiile electrice de transformare, fiind pregătite să aplice măsuri operative graduale pentru menţinerea echilibrului dintre producţie şi consum în cazul unor eventuale incidente provocate de temperaturile extreme.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 16:25)
cu Bușoi (la ce se pricepe ăsta?)
la Minister,
tot românu plătește scump curentul electric
acest articol menționează:
„Sistemul electroenergetic beneficiază de un plus de rezilienţă datorită celor aproximativ 1.500 MW puşi în funcţiune de la începutul anului în centrale electrice şi unităţi de stocare (din care 1.000 MW au fost integraţi doar în ultima lună). De asemenea, autorităţile au anunţat că alţi 1.000 MW proveniţi din investiţii în centrale fotovoltaice, eoliene şi instalaţii de stocare sunt pregătiţi pentru conectare imediată la reţea pentru a spori flexibilitatea SEN.”
cu toate minciunile ăstea, care arată bine pe hârtie, adevărul este că: românul plătește cel mai scump curent electric de pe Glob !
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iată ce fac brătienii: Bușoi, Virgil Popescu, Bolovan, Sigfried, Werner, Fritz cel Trist
= cel mai scump curent electric de pe Glob !
asta Da! domne, performanță !
ăstia nu sânt băieții deștepți, ăștia îs proștii !
(tu ne-având, nicio siderurgie, topitorie, mină ca să-ți consume electricitate)
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 16:35)
cu brătienii și pro-ioropenii și trotinetiștii iată cum funcționează SEN:ul
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Nuclearelectrica operează într-un singur reactor peticit cu bandă-adezivă !
Petrom Brazi operează în jumate de turbină (Da! la Brazi se produc doar 400MW în loc de 800MW) !
la Iernut, s-a pus prafu ! nici turbina sovietică nu se mai învârte !
în București la Ciucu (alt brătean de carton!) erau două CET:uri care acuma îs bules !
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ne tot aburește cu panoul solar !
păi bhă prostule (Bușoi, e ăl mai mare!) cînd temperatura sticlei e de 60celsius, tot panoul are randament de minus -30% !
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Bușoi, e bun la toate ! Brătienii l-au pus și la PMB (ca și candidat) !
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 16:35)
vai de mine, ce nenorocire, o sa ajungem sa consumam cât un sfert dintr-o națiune europeană! ce este dezmățul ăsta, vreți sa între țara în blackout?