Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Canicula ridică consumul naţional de energie la 8.000 MW

A.M.
Companii / 29 iunie, 16:03

Canicula ridică consumul naţional de energie la 8.000 MW

Ministerul Energiei a convocat astăzi un Comandament Energetic la sediul Dispecerului Energetic Naţional, reunind toate entităţile relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Roşu pentru caniculă, valabile în perioada 29 iunie - 1 iulie 2026, se arată într-un comunicat de presă transmis de Transelectrica, remis redacţiei.

Şedinţa, condusă de Secretarul de Stat Cristian Buşoi, a vizat analiza disponibilităţii capacităţilor de producţie, starea Reţelei Electrice de Transport şi stabilirea măsurilor pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie.

Conform prognozelor elaborate de Dispecerul Energetic Naţional, consumul maxim de energie electrică din această perioadă va atinge aproximativ 8.000 MW, valorile de vârf fiind estimate pentru intervalele de seară din zilele de luni şi marţi. Pentru a gestiona acest nivel de solicitare şi stres termic asupra infrastructurii, Transelectrica SA a implementat deja un set de măsuri preventive, inclusiv anularea tuturor retragerilor programate din exploatare ale unor instalaţii, astfel încât reţeaua să funcţioneze la capacitate maximă.

Sistemul electroenergetic beneficiază de un plus de rezilienţă datorită celor aproximativ 1.500 MW puşi în funcţiune de la începutul anului în centrale electrice şi unităţi de stocare (din care 1.000 MW au fost integraţi doar în ultima lună). De asemenea, autorităţile au anunţat că alţi 1.000 MW proveniţi din investiţii în centrale fotovoltaice, eoliene şi instalaţii de stocare sunt pregătiţi pentru conectare imediată la reţea pentru a spori flexibilitatea SEN.

Echipele operative ale Transelectrica şi personalul tehnic din cadrul Sucursalelor Teritoriale de Transport monitorizează în regim permanent staţiile electrice de transformare, fiind pregătite să aplice măsuri operative graduale pentru menţinerea echilibrului dintre producţie şi consum în cazul unor eventuale incidente provocate de temperaturile extreme.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 16:25)

    cu Bușoi (la ce se pricepe ăsta?)

    la Minister, 

    tot românu plătește scump curentul electric 

    acest articol menționează: 

    „Sistemul electroenergetic beneficiază de un plus de rezilienţă datorită celor aproximativ 1.500 MW puşi în funcţiune de la începutul anului în centrale electrice şi unităţi de stocare (din care 1.000 MW au fost integraţi doar în ultima lună). De asemenea, autorităţile au anunţat că alţi 1.000 MW proveniţi din investiţii în centrale fotovoltaice, eoliene şi instalaţii de stocare sunt pregătiţi pentru conectare imediată la reţea pentru a spori flexibilitatea SEN.” 

    cu toate minciunile ăstea, care arată bine pe hârtie, adevărul este că: românul plătește cel mai scump curent electric de pe Glob ! 

    iată ce fac brătienii: Bușoi, Virgil Popescu, Bolovan, Sigfried, Werner, Fritz cel Trist 

    = cel mai scump curent electric de pe Glob ! 

    asta Da! domne, performanță ! 

    ăstia nu sânt băieții deștepți, ăștia îs proștii !

    (tu ne-având, nicio siderurgie, topitorie, mină ca să-ți consume electricitate) 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 16:35)

      cu brătienii și pro-ioropenii și trotinetiștii iată cum funcționează SEN:ul

      Nuclearelectrica operează într-un singur reactor peticit cu bandă-adezivă ! 

      Petrom Brazi operează în jumate de turbină (Da! la Brazi se produc doar 400MW în loc de 800MW) ! 

      la Iernut, s-a pus prafu ! nici turbina sovietică nu se mai învârte ! 

      în București la Ciucu (alt brătean de carton!) erau două CET:uri care acuma îs bules ! 

      ne tot aburește cu panoul solar ! 

      păi bhă prostule (Bușoi, e ăl mai mare!) cînd temperatura sticlei e de 60celsius, tot panoul are randament de minus -30% ! 

      :

      Bușoi, e bun la toate ! Brătienii l-au pus și la PMB (ca și candidat) ! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 16:35)

    vai de mine, ce nenorocire, o sa ajungem sa consumam cât un sfert dintr-o națiune europeană! ce este dezmățul ăsta, vreți sa între țara în blackout?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

29 iunie
Ediţia din 29.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb