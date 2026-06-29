Canicula ridică consumul naţional de energie la 8.000 MW

Ministerul Energiei a convocat astăzi un Comandament Energetic la sediul Dispecerului Energetic Naţional, reunind toate entităţile relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Roşu pentru caniculă, valabile în perioada 29 iunie - 1 iulie 2026, se arată într-un comunicat de presă transmis de Transelectrica, remis redacţiei.

Şedinţa, condusă de Secretarul de Stat Cristian Buşoi, a vizat analiza disponibilităţii capacităţilor de producţie, starea Reţelei Electrice de Transport şi stabilirea măsurilor pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie.

Conform prognozelor elaborate de Dispecerul Energetic Naţional, consumul maxim de energie electrică din această perioadă va atinge aproximativ 8.000 MW, valorile de vârf fiind estimate pentru intervalele de seară din zilele de luni şi marţi. Pentru a gestiona acest nivel de solicitare şi stres termic asupra infrastructurii, Transelectrica SA a implementat deja un set de măsuri preventive, inclusiv anularea tuturor retragerilor programate din exploatare ale unor instalaţii, astfel încât reţeaua să funcţioneze la capacitate maximă.

Sistemul electroenergetic beneficiază de un plus de rezilienţă datorită celor aproximativ 1.500 MW puşi în funcţiune de la începutul anului în centrale electrice şi unităţi de stocare (din care 1.000 MW au fost integraţi doar în ultima lună). De asemenea, autorităţile au anunţat că alţi 1.000 MW proveniţi din investiţii în centrale fotovoltaice, eoliene şi instalaţii de stocare sunt pregătiţi pentru conectare imediată la reţea pentru a spori flexibilitatea SEN.

Echipele operative ale Transelectrica şi personalul tehnic din cadrul Sucursalelor Teritoriale de Transport monitorizează în regim permanent staţiile electrice de transformare, fiind pregătite să aplice măsuri operative graduale pentru menţinerea echilibrului dintre producţie şi consum în cazul unor eventuale incidente provocate de temperaturile extreme.