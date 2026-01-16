Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Casa Albă: Trupele europene din Groenlanda nu vor influenţa decizia lui Trump

O.S.
Internaţional / 16 ianuarie, 11:11

Casa Albă a declarat joi că planul preşedintelui american Donald Trump privind Groenlanda rămâne neschimbat, chiar dacă Franţa, Germania şi Suedia vor trimite trupe pentru exerciţii militare, conform News.ro.

„Nu cred că prezenţa trupelor europene influenţează procesul decizional al preşedintelui sau îi afectează în vreun fel obiectivul de a avea Groenlanda”, a declarat joi Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, întrebată dacă recentele anunţuri privind desfăşurarea forţelor europene vor avea un impact asupra calculelor lui Donald Trump, potrivit News.ro.

În această săptămână, mai multe state europene, printre care Franţa, Germania, Suedia, Finlanda, Norvegia şi Ţările de Jos, au anunţat că vor trimite trupe în Groenlanda pentru a participa la un exerciţiu militar organizat de Danemarca, o parte dintre militari aflându-se deja pe teren, relatează News.ro.

Estonia a precizat că ia parte la procesul de planificare şi că „este pregătită să trimită trupe pe teren, dacă i se va solicita”.

NATO nu este implicată în acest exerciţiu militar, care are caracter interguvernamental, conform News.ro.

Preşedintele SUA a ameninţat în repetate rânduri că va recurge la forţă militară pentru a prelua controlul asupra insulei arctice, despre care afirmă că riscă să ajungă sub influenţa Rusiei şi a Chinei, conform News.ro.

După întâlnirea de miercuri de la Casa Albă cu vicepreşedintele SUA, JD Vance, şi secretarul de stat Marco Rubio, ministrul danez de externe a declarat că Danemarca şi Groenlanda „continuă să aibă o divergenţă fundamentală” cu Washingtonul, relatează News.ro.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi, în faţa forţelor armate, că Franţa va desfăşura în zilele următoare forţe terestre, aeriene şi navale în Groenlanda.

„Franţa şi europenii trebuie să continue, oriunde interesele lor sunt ameninţate, să fie prezenţi fără escaladare, dar fără compromisuri în ceea ce priveşte respectarea suveranităţii teritoriale”, a declarat Emmanuel Macron, conform News.ro.

Marea Britanie şi Norvegia susţin public iniţiativa de înfiinţare a unei misiuni NATO intitulată „Arctic Sentry” (Santinela Arctică), menită să consolideze prezenţa alianţei în regiune şi să-l asigure pe Donald Trump de angajamentul Europei faţă de securitatea arctică, potrivit News.ro.

