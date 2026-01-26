Cătălin Cârstoiu anunţă discuţii la Buzău pentru un consorţiu medical între SUUB şi spitalele judeţene

Medicul Cătălin Cârstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) şi decan al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, a anunţat că, luni, la Buzău, a discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, despre posibilitatea înfiinţării unui consorţiu medical de amploare, conform News.ro.

Informaţia a fost făcută publică de Cătălin Cârstoiu într-o postare pe Facebook, în care a precizat că discuţiile au vizat posibilitatea creării unui consorţiu medical - o premieră în România - precum şi etapele acestui demers instituţional, proiect ce ar presupune asocierea Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti cu toate spitalele din judeţul Buzău aflate în subordinea Consiliului Judeţean, urmând a fi implementat cu acordul Ministerului Sănătăţii, potrivit News.ro.

Cătălin Cârstoiu a precizat că iniţiativa vizează crearea unui consorţiu între Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi toate spitalele din judeţul Buzău aflate în subordinea Consiliului Judeţean, cu acordul Ministerului Sănătăţii, demers gândit în beneficiul pacienţilor, al medicilor şi al infrastructurii medicale, proiectul aflându-se în prezent în etapa de discuţii şi analiză instituţională, urmând ca paşii concreţi şi un eventual calendar de implementare să fie stabilite ulterior, a relatat News.ro.