CCF: Firmele riscă dobânzi şi penalităţi la rectificarea Declaraţiei 112 pentru concedii medicale

A.B.
Miscellanea / 11 august, 15:26

CCF: Firmele riscă dobânzi şi penalităţi la rectificarea Declaraţiei 112 pentru concedii medicale

Companiile care au salariaţi în concediu medical riscă să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la rectificarea Declaraţiei 112, ca urmare a modificărilor legislative privind indemnizaţiile, avertizează Camera Consultanţilor Fiscali (CCF).

„Este imperios necesar ca, în urma depunerii Declaraţiei rectificative 112, să nu fie calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru diferenţele de obligaţii fiscale rezultate exclusiv din aplicarea modificărilor legislative privind plata concediilor medicale”, a declarat Dan Manolescu, preşedintele CCF.

Noile reglementări impun recalcularea procentului de plată a indemnizaţiilor, ceea ce determină rectificarea statelor de plată din lunile anterioare şi, implicit, diferenţe de taxe salariale. CCF propune introducerea în formularul 112 a unei opţiuni de evidenţiere a motivului rectificării - „recalcul indemnizaţii concedii medicale - cod 01, conform modificărilor legislative” - pentru a evita penalizarea contribuabililor.

Organizaţia atrage atenţia că, în practică, rectificările pot fi generate şi de depunerea cu întârziere a certificatelor medicale de către salariaţi, situaţie pe care angajatorii nu o pot controla. CCF solicită şi modificarea Codului de procedură fiscală pentru asigurarea unui tratament fiscal corect în astfel de cazuri.

Potrivit Legii 141/2025, indemnizaţia brută lunară pentru concedii medicale este de 55% din baza de calcul pentru concedii de până la 7 zile, 65% pentru concedii între 8 şi 14 zile şi 75% pentru concedii de peste 15 zile.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
