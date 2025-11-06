Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CCIB şi Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru consolidarea cooperării economice România-India

A.B.
Miscellanea / 6 noiembrie, 17:37

CCIB şi Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru consolidarea cooperării economice România-India

- Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie (FICCI), în cadrul Forumului de Afaceri „India-Romania Business Opportunities Day”, organizat la Palatul CCIB, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Acordul, semnat de Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB, şi Jyoti Vij, director general al FICCI, are ca obiectiv promovarea şi consolidarea relaţiilor economice bilaterale dintre companiile din România şi India, facilitând accesul reciproc pe pieţele celor două state. Evenimentul a avut loc în marja celei de-a XIX-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică România-India, prilejuită de vizita în România a ministrului de stat pentru Comerţ şi Industrie al Republicii India, Jitin Prasada, însoţit de o delegaţie a FICCI.

La forum au participat, de asemenea, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Excelenţa Sa Dr. Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Indiei în România, Doru Frunzulică, vicepreşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), precum şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai mediului de afaceri românesc.

„De-a lungul deceniilor, România şi India au menţinut o relaţie strânsă şi dinamică, extinzând colaborarea în domenii precum comerţul, investiţiile şi tehnologia. Suntem încrezători că economia românească dispune de resursele şi capacităţile necesare pentru a oferi partenerilor indieni bunuri şi servicii competitive”, a declarat Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB.

La rândul său, Jitin Prasada, ministrul de stat pentru Comerţ şi Industrie din Republica India, a subliniat potenţialul strategic al parteneriatului bilateral: „Economia globală se confruntă cu volatilitate, iar sustenabilitatea devine o forţă definitorie. Puţine parteneriate sunt la fel de bine poziţionate ca cele dintre India şi România pentru a contura căi de creştere reziliente şi pregătite pentru viitor.”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reiterat deschiderea României de a deveni principalul partener strategic al Indiei în Europa Centrală şi de Est, menţionând avantajele competitive ale României în cadrul Uniunii Europene şi dinamica accelerată a economiei indiene.

Evenimentul a inclus şi o prezentare susţinută de Doru Frunzulică privind rolul strategic al ARICE în atragerea investiţiilor străine, precum şi o intervenţie a ambasadorului Indiei, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, care a amintit că anul 2025 marchează 77 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

06 noiembrie
Ediţia din 06.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb