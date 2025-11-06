CCIB şi Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru consolidarea cooperării economice România-India

- Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie (FICCI), în cadrul Forumului de Afaceri „India-Romania Business Opportunities Day”, organizat la Palatul CCIB, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Acordul, semnat de Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB, şi Jyoti Vij, director general al FICCI, are ca obiectiv promovarea şi consolidarea relaţiilor economice bilaterale dintre companiile din România şi India, facilitând accesul reciproc pe pieţele celor două state. Evenimentul a avut loc în marja celei de-a XIX-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de Cooperare Economică România-India, prilejuită de vizita în România a ministrului de stat pentru Comerţ şi Industrie al Republicii India, Jitin Prasada, însoţit de o delegaţie a FICCI.

La forum au participat, de asemenea, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Excelenţa Sa Dr. Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Indiei în România, Doru Frunzulică, vicepreşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), precum şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai mediului de afaceri românesc.

„De-a lungul deceniilor, România şi India au menţinut o relaţie strânsă şi dinamică, extinzând colaborarea în domenii precum comerţul, investiţiile şi tehnologia. Suntem încrezători că economia românească dispune de resursele şi capacităţile necesare pentru a oferi partenerilor indieni bunuri şi servicii competitive”, a declarat Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB.

La rândul său, Jitin Prasada, ministrul de stat pentru Comerţ şi Industrie din Republica India, a subliniat potenţialul strategic al parteneriatului bilateral: „Economia globală se confruntă cu volatilitate, iar sustenabilitatea devine o forţă definitorie. Puţine parteneriate sunt la fel de bine poziţionate ca cele dintre India şi România pentru a contura căi de creştere reziliente şi pregătite pentru viitor.”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reiterat deschiderea României de a deveni principalul partener strategic al Indiei în Europa Centrală şi de Est, menţionând avantajele competitive ale României în cadrul Uniunii Europene şi dinamica accelerată a economiei indiene.

Evenimentul a inclus şi o prezentare susţinută de Doru Frunzulică privind rolul strategic al ARICE în atragerea investiţiilor străine, precum şi o intervenţie a ambasadorului Indiei, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, care a amintit că anul 2025 marchează 77 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări.