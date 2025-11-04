CCR a extins dreptul condamnaţilor de a face recurs în casaţie, decizie invocată de Vlădescu şi Costea pentru eliberare

Decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) invocată de Înalta Curte în hotărârea prin care au fost eliberaţi Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea vizează o excepţie de neconstituţionalitate ridicată în 2022 de fostul primar al oraşului Topliţa, Stelu Platon, condamnat cu suspendare pentru fraude cu fonduri europene, potrivit mass-media.

Platon a contestat articolul 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de Procedură Penală, care limita dreptul condamnaţilor de a formula recurs în casaţie. Concret, Codul prevedea că inculpaţii pot formula recurs în casaţie doar împotriva hotărârilor prin care s-a dispus condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau încetarea procesului penal, dar, în cazul unei încetări a procesului penal, doar procurorii aveau acest drept.

În argumentaţia sa, fostul edil arăta că, dacă se constată că o cauză de încetare a procesului penal a fost analizată greşit, iar rezultatul favorizează inculpatul, procurorul poate ataca decizia. Însă, în situaţia inversă - când greşeala dezavantajează inculpatul -, acesta nu are dreptul la recurs. „Or, într-o astfel de situaţie, nu se poate admite că inculpatul are posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta punctul de vedere în condiţii care să nu îl dezavantajeze faţă de acuzare”, se arăta în sesizarea adresată CCR.

La aproape trei ani de la ridicarea excepţiei, în 18 februarie 2025, CCR a admis-o şi a declarat neconstituţional articolul menţionat, motivând că exclude inculpatul de la dreptul de a formula recurs în casaţie şi conduce la un dezechilibru între mijloacele procesuale ale părţilor din proces.

Pe baza acestei decizii, fostul ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu, şi Mircea Ionuţ Costea, fost preşedinte Eximbank, au formulat recurs în casaţie. Ei au susţinut că instanţa care i-a condamnat a greşit atunci când a încetat procesul penal, pe motiv de prescripţie, doar în cazul celorlalţi trei inculpaţi din dosar - fostul parlamentar Cristian Boureanu, fostul secretar de stat Constantin Dascălu şi Mihaela Dascălu, persoană apropiată conducerii CNCFR.

În urma aplicării deciziei CCR, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în casaţie depuse de Vlădescu şi Costea şi a dispus încetarea procesului penal împotriva lor ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.