CEC Bank continuă finanţarea IMM-urilor şi cu garanţia Băncii de Investiţii şi Dezvoltare din România

CEC Bank a semnat o noua convenţie de garantare cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare din România (BID), prin care se alătură mecanismului de garanţie de portofoliu pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

„Semnarea convenţiei cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare ne oferă posibilitatea de a accelera finanţarea IMM-urilor şi de a răspunde mai rapid nevoilor antreprenorilor români. Mecanismul de garantare de portofoliu reprezintă o soluţie modernă şi eficientă, care permite băncilor să îşi asume în mod sustenabil riscuri mai mari, sprijinind astfel iniţiativa privată şi proiectele inovatoare. CEC Bank va continua să fie un partener activ al instituţiilor care contribuie la dezvoltarea economiei reale”, a declarat Bogdan Neacşu, preşedinte CEC Bank.

Prin acest parteneriat, CEC Bank îşi extinde capacitatea de finanţare a IMM-urilor, reducând barierele de garantare tradiţionale şi costul capitalului, în sprijinul dezvoltării sustenabile a mediului de afaceri din România.

În baza acestei convenţii, CEC Bank va putea acorda credite în limita unui plafon de 740 milioane de lei, utilizând plafonul de garantare pus la dispoziţie de BID de 520 milioane de lei.

„CEC Bank este un partener natural pentru BID - împreună construim un lanţ de încredere între stat, bănci şi beneficiari. Prin aceste convenţii, punem în mişcare un mecanism real de dezvoltare: garanţii care deschid creditul, investiţii care dau sens capitalului public şi privat deopotrivă”, a declarat Dan Sandu, Director General BID.

Participarea CEC Bank ca intermediar financiar pentru acest instrument de finanţare va permite băncii să acorde de credite cu garanţii de până la 70% (pentru anumite categorii până la 80%) în cadrul unui portofoliu de garantii plafonat, dar şi creşterea numărului de clienţi atraşi şi finanţaţi, creşterea activului băncii în condiţii asiguratorii pentru bancă. Totodată, va permite CEC Bank să se alinieze la cerinţele de finanţare verde, prin creditarea investiţiilor sustenabile şi a proiectelor care contribuie la neutralitatea climatică şi la creşterea eficienţei energetice.

"Din perspectiva unei instituţii financiare partenere, colaborarea cu BID reprezintă un pas important către o partajare eficientă a riscului şi o oportunitate de extindere a accesului la creditare pentru segmente insuficient deservite. Prin garanţiile BID, CEC Bank va putea finanţa în condiţii sustenabile proiecte ale IMM-urilor cu istoric scurt, ale start-up-urilor şi ale companiilor care dezvoltă soluţii inovatoare, sprijinind astfel modernizarea economiei şi creşterea investiţiilor private. Pe termen lung, CEC Bank consideră colaborarea cu BID un parteneriat solid şi strategic, care va contribui la cofinanţarea proiectelor mari de dezvoltare şi la consolidarea ecosistemului de finanţare al României”, a adăugat Bogdan Neacşu.

Importanţa mecanismului de garantare pentru susţinerea mediului de afaceri

Semnarea convenţiei cu BID oferă CEC Bank oportunitatea de a accelera tranzacţiile de finanţare şi de a acorda sprijin extins IMM-urilor, start-up-urilor, profesiilor liberale şi companiilor inovatoare.

Noul mecanism contribuie la atenuarea deficitului de finanţare cu care se confruntă întreprinderile mici şi mijlocii din România, reducând costurile şi simplificând accesul la creditare.

Garanţia de portofoliu pentru IMM-uri va funcţiona ca un instrument cu efect sistemic, acoperind o parte din riscul total al portofoliului de credite acordat de instituţiile financiare. Spre deosebire de sistemele tradiţionale, în care fiecare credit este analizat şi garantat individual, noul mecanism oferă o garanţie globală, permiţând băncilor să acorde finanţări mai rapid şi cu un consum redus de capital. Astfel, garanţia BID va facilita investiţii în domenii strategice, va stimula crearea de locuri de muncă şi va contribui la creşterea competitivităţii şi rezilienţei economiei româneşti, într-un context marcat de presiuni macroeconomice.

Ca bancă implicată activ în finanţarea economiei locale, CEC Bank îşi propune să contribuie la implementarea cu succes a iniţiativelor BID, participând la programe de garantare, partajare a riscului şi cofinanţare.

Totodată, colaborarea cu BID oferă CEC Bank o platformă strategică de extindere a portofoliului de clienţi, prin accesarea de noi segmente de piaţă - inclusiv start-up-uri şi companii inovatoare.