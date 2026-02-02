CEC Bank: taxele şi impozitele locale pot fi plătite rapid online prin aplicaţiile băncii

CEC Bank oferă clienţilor posibilitatea de a achita taxele şi impozitele datorate instituţiilor publice înrolate în platforma Ghiseul.ro direct din aplicaţiile de Mobile Banking şi Internet Banking, evitând drumurile la ghişee şi cozile, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Serviciul permite plata integrală sau parţială a impozitelor pe clădiri şi terenuri, taxelor auto, amenzilor şi altor obligaţii fiscale, precizează comunicatul.

Pentru utilizarea serviciului, comunicatul subliniază că este necesar ca persoana să aibă un cont valid pe Ghiseul.ro. Sumele datorate sunt afişate automat în aplicaţiile CEC Bank pe baza Codului Numeric Personal, iar persoanele care îşi achită taxele până la 31 martie 2026 beneficiază de o reducere de până la 10%, potrivit comunicatului. Cei care nu au cont pe Ghiseul.ro îl pot genera direct din aplicaţiile băncii, fără documente suplimentare, adaugă sursa precizată anterior.

Comunicatul adaugă că serviciul digital permite clienţilor CEC Bank să-şi gestioneze taxele şi impozitele locale direct online, prin aplicaţiile Mobile Banking şi Internet Banking.