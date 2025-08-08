CEO-ul Binance: Project Crypto poate stabili un standard global pentru reglementarea pieţei cripto

Iniţiativa „Project Crypto”, lansată pe 31 iulie 2025 de Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA, ar putea stabili un standard global în reglementarea pieţei cripto, potrivit unei declaraţii transmise de Richard Teng, CEO-ul Binance. Proiectul, coordonat de preşedintele SEC, Paul Atkins, vizează modernizarea reglementărilor pentru integrarea activelor digitale şi a tehnologiilor blockchain în pieţele financiare americane.

„SUA fac în sfârşit un pas dincolo de încercarea de a adapta legi vechi de 80 de ani pentru tehnologia blockchain. Standardele clare de clasificare a token-urilor, regulile de custodie şi licenţierea unificată pot schimba jocul şi pot reduce riscul legal care a alungat talentele în afara SUA”, afirmă Richard Teng.

Şeful celui mai mare cripto exchange din lume subliniază că propunerile SEC clarifică regulile privind custodia activelor digitale, inclusiv staking-ul şi custodia proprie, şi recunosc convergenţa serviciilor cripto - tranzacţionare, plăţi, împrumuturi şi custodie - printr-un regim de licenţiere unificat. „Este un pas înainte pentru întregul ecosistem şi o validare a priorităţilor pe care Binance le susţine de mult timp”, a adăugat Teng.

Obiectivele Project Crypto includ actualizarea reglementărilor SEC, crearea de reguli clare pentru clasificarea activelor cripto, sprijinirea finanţelor descentralizate (DeFi) şi încurajarea „super-aplicaţiilor” care combină plăţi şi social media. Iniţiativa se aliniază cu obiectivul anunţat de preşedintele SUA, Donald Trump, de a transforma SUA în „capitala cripto a lumii”.