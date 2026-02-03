Cercetarea aerospaţială românească intră într-o nouă etapă

English Version

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” (INCAS) a fost certificat, la începutul acestui an, ca Organizaţie de Proiectare de către Autoritatea Aeronautică Militară Naţională din cadrul Ministerului Apărării, o recunoaştere care îi permite să desfăşoare activităţi de proiectare pentru aeronave militare, în conformitate cu cele mai stricte standarde europene şi naţionale. Certificarea confirmă poziţia INCAS ca actor-cheie în domeniul aerospaţial strategic şi deschide noi perspective pentru implicarea cercetării româneşti în proiecte cu relevanţă directă pentru securitatea naţională.

Potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea Naţională pentru Cercetare, certificarea acordată INCAS atestă dreptul institutului de a desfăşura activităţi de proiectare pentru aeronave militare, în conformitate cu cerinţele RMAR 21 / EMAR 21. Aceasta acoperă atât modificări şi reparaţii minore, cât şi intervenţii majore, pentru aeronave de mici şi mari dimensiuni, ceea ce plasează institutul într-o categorie restrânsă de entităţi capabile să opereze la acest nivel de complexitate tehnică.

• Un proces complex, finalizat după ani de aliniere la standarde

Procesul de certificare, finalizat la sfârşitul anului 2025, a presupus un parcurs riguros de aliniere la standardele europene şi naţionale de navigabilitate militară. Acesta a inclus audituri succesive, evaluări tehnice detaliate şi consolidarea procedurilor interne de proiectare şi management tehnic. În termeni instituţionali, certificarea reprezintă mai mult decât o validare administrativă: ea marchează recunoaşterea capacităţii INCAS de a transforma expertiza ştiinţifică în soluţii aerospaţiale conforme cu cerinţele operaţionale militare, într-un domeniu în care conformitatea nu este opţională. Directorul general al INCAS, dr. fiz. Adriana Ştefan, a subliniat importanţa momentului pentru institut şi pentru cercetarea aerospaţială românească. „Este o confirmare firească a muncii depuse şi a experienţei noastre în aviaţia militară, dar şi un punct de plecare pentru extinderea activităţilor viitoare”, a declarat aceasta. Afirmaţia indică faptul că certificarea nu este privită doar ca o finalitate, ci ca o bază pentru dezvoltarea unor proiecte mai ample, inclusiv în cooperare cu parteneri instituţionali sau industriali din domeniul apărării.

• Impact strategic pentru cercetarea şi securitatea naţională

Pentru cercetarea românească, certificarea consolidează rolul INCAS ca instituţie de prim rang într-un domeniu strategic, cu relevanţă directă pentru securitatea naţională şi capacitatea de inovare a României.

Într-un context geopolitic în care autonomia tehnologică şi capacitatea internă de proiectare devin esenţiale, validarea instituţională a INCAS întăreşte ecosistemul naţional de apărare şi cercetare aplicată.