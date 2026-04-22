Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cercetătorii britanici propun modificarea mingilor de fotbal

O.D.
Sport / 22 aprilie, 13:38

În timp ce problema bolilor neurodegenerative preocupă din ce în ce mai mult lumea fotbalului, cercetătorii britanici au demonstrat pentru prima dată că impactul loviturilor cu capul asupra creierului poate fi redus prin modificarea designului mingilor. Prototipurile actuale nu oferă neapărat o protecţie mai bună decât cele utilizate cu câteva decenii în urmă.

Cercetările ştiinţifice avansează în direcţia combaterii problemei loviturilor cu capul în fotbal. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Loughborough, susţinut de Federaţia Engleză de Fotbal şi preluat de BBC, impactul loviturilor cu capul asupra creierului ar putea fi redus în funcţie de designul mingilor.

Analizând undele de presiune provocate de diferitele tipuri de mingi utilizate în ultimii 100 de ani, oamenii de ştiinţă au demonstrat că acestea erau uneori „comparabile cu cele observate în cazul anumitor focuri de armă şi explozii militare” - efectul lor asupra capului putând fi de 55 de ori mai mare, în funcţie de model.

Dar niciun rezultat nu permite să se pună degetul pe o anumită epocă în comparaţie cu alta. Astfel, mingile actuale nu sunt mai sigure decât cele din piele utilizate cu câteva decenii în urmă. Doar tipurile de mingi, viteza lor şi starea lor (uscate sau umede) au o influenţă. De aici rezultă faptul că designul mingii poate avea un impact direct asupra efectelor asupra creierului şi, prin urmare, asupra dezvoltării bolilor degenerative la sfârşitul carierei fotbaliştilor.

„Aceste rezultate oferă posibilităţi de a lucra la proiectarea mingilor şi la elaborarea unor specificaţii de testare care să minimizeze transferul de energie către creier”, a spus dr. Ieuan Phillips, cercetătorul principal al studiului.

În timp ce medicul-şef al Federaţiei, Charlotte Cowie, a declarat: „Această nouă cercetare independentă ne oferă informaţii inovatoare şi inedite şi se înscrie în angajamentul nostru continuu de a înţelege mai bine acest domeniu foarte complex.”

„Rezultatele studiului au fost comunicate şi FIFA şi UEFA, iar noi continuăm să salutăm o abordare globală menită să susţină continuarea cercetărilor în acest domeniu important”, a spus ea.

De câţiva ani, problema loviturilor cu capul în fotbal este abordată cu seriozitate în Marea Britanie. Mai ales de când un număr important de campioni mondiali din 1966 au murit de demenţă la câţiva ani distanţă unul de altul.

Ziarul BURSA

22 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

22 aprilie
Ediţia din 22.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb