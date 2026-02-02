Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Cererea globală de aur, la nivel record în 2025

V.R.
2 februarie

Cererea globală de aur, la nivel record în 2025

Cererea de aur a atins un nivel record anul trecut, deoarece îngrijorările legate de instabilitate şi schimburile comerciale au declanşat o creştere a investiţiilor, chiar dacă un şir de preţuri record i-au ţinut departe pe cumpărătorii de bijuterii, transmite Reuters, conform Agerpres.

Cererea globală de aur a crescut cu 1% în 2025, ajungând la 5.002 tone, cea mai mare cifră înregistrată vreodată, a anunţat recent Consiliul Mondial al Aurului (WGC).

Preţul aurului a trecut săptămâna trecută, pentru prima dată, peste pragul de 5.600 de dolari pe uncie, iar de la începutul anului până în prezent a crescut cu 22%, după un avans de 64% în 2025, pe fondul cererii de valori de refugiu, determinate de tensiunile geopolitice şi, mai recent, de slăbirea încrederii în dolarul american.

”Cea mai mare întrebare din acest an va fi dacă cererea de investiţii va fi suficient de puternică pentru a menţine piaţa aurului la un nivel ridicat”, a declarat John Reade, analist la Consiliul Mondial al Aurului.

WGC se aşteaptă la un nou an de intrări puternice din partea fondurilor tranzacţionate la bursă garantate cu aur (ETF) şi la o cerere robustă de lingouri şi monede. ETF-urile au înregistrat intrări de 801 tone de aur în 2025, în timp ce cererea de lingouri şi monede a crescut cu 16%, până la 1.374 de tone, cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani.

Cererea totală de investiţii în aur a crescut cu 84%, atingând un nivel record de 2.175,3 de tone în 2025, de la 1.185,4 tone în 2024.

Cererea de bijuterii, afectată de preţurile ridicate

Totuşi, WGC se aşteaptă ca preţurile record să afecteze cererea de bijuterii în acest an şi să încetinească achiziţiile de aur ale băncilor centrale până la 850 de tone, de la 863 de tone în 2025, chiar dacă achiziţiile acestora rămân ridicate în comparaţie cu nivelul de dinainte de 2022.

Cererea de bijuterii din aur a scăzut cu 18% în 2025, achiziţiile din China reducându-se cu 24%, cel mai mic nivel din 2009. O scădere similară s-a înregistrat şi în India, unde cererea de bijuterii de aur a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele trei decenii.

După o creştere a preţului aurului şi achiziţiile susţinute ale băncilor centrale în perioada 2022-2025, ponderea aurului în deţinerile valutare din întreaga lume se apropie acum de nivelurile de la începutul anilor 1990, ”o perioadă cu o proprietate mai concentrată şi, probabil, mai puţine stimulente pentru deţinerea de aur decât în prezent”, estimează WGC.

