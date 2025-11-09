China a suspendat interdicţia de export către SUA pentru metalele rare galiu, germaniu şi antimoniu

China a anunţat duminică suspendarea interdicţiei de export către Statele Unite pentru galiu, germaniu şi antimoniu - metale rare esenţiale pentru industria modernă -, potrivit AFP. Măsura, valabilă până la 27 noiembrie 2026, semnalează o nouă etapă de detensionare a relaţiilor bilaterale după întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud.

Restricţiile, impuse în decembrie 2024 pentru produse cu „dublă utilizare” civilă şi militară, vizau domenii strategice precum semiconductorii, fibrele optice şi tehnologiile fotovoltaice. Beijingul a anunţat totodată relaxarea controalelor privind exporturile de grafit şi suspendarea revizuirilor stricte impuse anul trecut.

China, principal producător global al acestor metale, a făcut şi alte gesturi de conciliere faţă de Washington, inclusiv prelungirea suspendării tarifelor pentru produse americane şi eliminarea unor taxe suplimentare asupra soiei şi altor bunuri agricole.