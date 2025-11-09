China elimină taxele la export pentru cipurile Nexperia destinate uzului civil

China a anunţat, duminică, scutirea de taxe pentru exporturile de cipuri Nexperia destinate uzului civil, potrivit Ministerului Comerţului de la Beijing, citat de Reuters.

Decizia marchează cel mai clar semnal al Beijingului că intenţionează să reducă presiunea asupra sectorului auto global, după restricţiile la export impuse ca reacţie la preluarea de către guvernul olandez a controlului asupra companiei Nexperia - producător cheie de semiconductori utilizaţi în sistemele electrice ale vehiculelor.

Deşi autorităţile chineze nu au precizat exact ce înseamnă „utilizare civilă”, măsura vine după ce mai multe firme germane şi japoneze au confirmat reluarea livrărilor de cipuri Nexperia fabricate în China.

Guvernul olandez a preluat controlul asupra companiei la 30 septembrie, invocând motive de securitate naţională legate de presupusele planuri ale Wingtech - grupul chinez proprietar al Nexperia - de a muta producţia europeană în China.

Beijingul a reacţionat iniţial suspendând exporturile de cipuri finite, dar ulterior a permis depunerea de cereri de derogare, după întrevederea din 30 octombrie dintre preşedintele chinez Xi Jinping şi preşedintele american Donald Trump.

Ministerul comerţului de la Beijing a transmis că măsura are scopul de a proteja lanţurile globale de aprovizionare cu semiconductori şi a acuzat Olanda că „nu a abordat problema în mod adecvat”. Totodată, China a cerut Uniunii Europene să îşi „folosească influenţa” pentru a determina autorităţile olandeze să îşi „corecteze acţiunile eronate”.