China ia în calcul lansarea de stablecoins susţinute de yuan

China analizează pentru prima dată posibilitatea de a permite folosirea stablecoins susţinute de yuan, într-o mişcare care ar marca o schimbare majoră de atitudine faţă de activele digitale, au declarat surse familiare cu subiectul pentru Reuters.

Planul urmăreşte extinderea utilizării internaţionale a monedei chineze şi reducerea decalajului faţă de Statele Unite, care au accelerat dezvoltarea stablecoins susţinute de dolar, conform sursei.

Consiliul de Stat - cabinetul Chinei - urmează să revizuiască la finalul lunii un plan ce include ţinte pentru creşterea utilizării yuanului pe pieţele globale, responsabilităţile autorităţilor de reglementare interne şi linii directoare privind gestionarea riscurilor, transmite Reuters.

În paralel, conducerea de vârf a ţării va organiza o sesiune specială privind internaţionalizarea yuanului şi aplicarea stablecoins în afaceri şi plăţi.

Dacă va fi aprobat, planul ar marca o răsturnare faţă de politica adoptată în 2021, când Beijingul a interzis tranzacţionarea şi minarea criptomonedelor pe fondul temerilor privind stabilitatea sistemului financiar.

Stablecoins, criptomonede legate de o monedă fiduciară, sunt dominate în prezent de cele ancorate de dolar, care reprezintă peste 99% din piaţa globală, evaluată la aproximativ 247 miliarde de dolari.

În contrast, yuanul deţine doar 2,88% din plăţile internaţionale (date SWIFT, iunie), cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.

China intenţionează să utilizeze Hong Kong şi Shanghai drept centre principale pentru implementarea planului, inclusiv pentru un posibil stablecoin offshore bazat pe yuan. Hong Kong a introdus la 1 august prima lege din Asia pentru reglementarea emitenţilor de stablecoins susţinute de monede fiduciare, iar Shanghai pregăteşte un hub internaţional pentru yuanul digital.

Oficiali chinezi ar putea discuta extinderea utilizării yuanului şi a stablecoins în comerţul şi plăţile transfrontaliere la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), programat la Tianjin între 31 august şi 1 septembrie.

Potrivit Standard Chartered Bank, piaţa globală a stablecoins ar putea creşte la 2 trilioane de dolari până în 2028, ceea ce face ca Beijingul să vadă în această inovaţie financiară un instrument cheie pentru consolidarea yuanului ca monedă internaţională.