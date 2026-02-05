Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
China interzice ”mânerele ascunse” la uşile auto

T.B.
Internaţional / 5 februarie, 08:26

China interzice ”mânerele ascunse” la uşile auto

China va elimina treptat, începând din 2027, „mânerele ascunse” de la uşile automobilelor, devenind prima ţară care interzice un design popularizat de producătorul american Tesla şi preluat ulterior de constructori chinezi precum Xiaomi, relatează news.ro.

Elementele retractabile, care se deschid prin telecomandă, telefon mobil sau prin apăsare manuală, au fost investigate atât în Statele Unite, cât şi în China, din cauza riscurilor potenţiale în situaţii de urgenţă, potrivit news.ro.

Anul trecut, agenţia americană pentru siguranţă auto a deschis o investigaţie privind mecanismul de deschidere de urgenţă al modelului Tesla Model 3, notează news.ro.

Tesla nu a comentat iniţial investigaţia şi nu a răspuns solicitărilor recente de clarificare, mai arată news.ro.

Ministerul Industriei din China a anunţat luni că, potrivit noilor cerinţe tehnice de siguranţă, fiecare uşă auto va trebui să fie echipată cu mânere exterioare şi interioare, iar mecanismele de deschidere mecanică vor deveni obligatorii, relatează news.ro.

Soluţiile electrice vor rămâne opţionale, însă nu vor putea înlocui funcţiile mecanice de bază, potrivit news.ro.

Regulile stabilesc cu precizie unde trebuie amplasate mânerele exterioare şi modul în care acestea trebuie să funcţioneze pentru ca uşile să poată fi deschise în caz de accident, notează news.ro.

De asemenea, mânerele interioare trebuie să fie clar vizibile, mai arată news.ro.

Noile modele de automobile vor fi obligate să respecte prevederile începând cu 1 ianuarie 2027, iar modelele deja aprobate vor intra sub incidenţa regulilor până la 1 ianuarie 2029, potrivit news.ro.

Decizia autorităţilor chineze vine şi pe fondul unui accident mediatizat anul trecut, în care şoferul unei berline Xiaomi SU7 Ultra a murit după ce trecătorii nu au reuşit să deschidă uşa pentru a-l scoate din vehiculul aflat în flăcări, relatează news.ro.

Xiaomi nu a comentat public incidentul şi nu a răspuns solicitărilor recente privind această situaţie, mai arată news.ro.

