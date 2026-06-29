China, Japonia, Elveţia - ţările cu cele mai mari rezerve valutare

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Cei mai mari deţinători de rezerve valutare din prezent au fost modelaţi de o criză care a avut loc în urmă cu aproape trei decenii. După ce criza financiară asiatică din 1997 a expus riscurile dependenţei de capitalul străin în timpul turbulenţelor pieţei, multe guverne au început să constituie rezerve valutare masive ca o formă de autoasigurare economică, informează visualcapitalist.com.

Sursa citată a realizat, în baza datelor FMI, clasamentul ţărilor în funcţie de rezervele lor valutare, excluzând aurul. Datele prezentate sunt de la mijlocul anului 2025 până în trimestrul al doilea din 2026.

• Asia domină clasamentul

Un model clar iese în evidenţă în clasamentul global: Asia domină, şapte dintre cei mai mari zece deţinători de rezerve valutare din lume aflându-se în regiune. Aceste ţări controlează, împreună, aproximativ două treimi din rezervele valutare globale. O astfel de concentrare reflectă decenii de creştere bazată pe exporturi, surplusuri comerciale persistente şi politici orientate pe menţinerea unor rezerve financiare solide.

Primele zece locuri din clasamentul menţionat arată astfel: China (3,41 trilioane de dolari), Japonia (circa 1,26 trilioane de dolari), Elveţia (932,3 miliarde de dolari), Taiwan (602,5 miliarde de dolari), India (543 miliarde de dolari), Arabia Saudită (458,6 miliarde de dolari), Hong Kong (442,1 miliarde de dolari), Rusia (434,5 miliarde de dolari), Coreea de Sud (423,1 miliarde de dolari), Singapore (419,3 miliarde de dolari).

• De ce se clasează SUA doar pe locul 13

Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte ale clasamentului este poziţia Statelor Unite. Deşi rămân cea mai mare economie a lumii, SUA deţin mult mai puţine rezerve valutare decât multe economii asiatice şi se clasează doar pe locul 13 la nivel global, cu 244,6 miliarde de dolari, după Brazilia (locul 11; 344,2 miliarde de dolari) şi Emiratele Arabe Unite (locul 12; 251,4 miliarde de dolari).

Explicaţia constă în rolul unic al dolarului american, potrivit sursei citate. Deoarece dolarul serveşte drept principală monedă de rezervă la nivel mondial şi domină comerţul global, Statele Unite, în general, nu au nevoie să acumuleze cantităţi mari de valută străină.

Ţările din întreaga lume cer dolari pentru comerţ, investiţii şi rezerve ale băncilor centrale, permiţând SUA să îşi achite obligaţiile în propria monedă.

Drept urmare, factorii de decizie politică din SUA îi permit dolarului să aibă o dinamică liberă, în loc să gestioneze activ cursul de schimb prin intervenţii la scară largă asupra rezervelor. Acest lucru contrastează cu multe economii orientate spre export, care menţin stocuri substanţiale de rezerve pentru a sprijini stabilitatea financiară şi a gestiona fluctuaţiile valutare.

• De ce îşi construiesc guvernele rezerve valutare masive

Rezervele valutare acţionează ca un fond de urgenţă al unei ţări. Băncile centrale le pot folosi ca să stabilizeze monedele în timpul turbulenţelor de pe pieţe, să plătească importuri esenţiale, să acopere datoria externă sau să calmeze investitorii în perioade cu exoduri de capital.

Cu cât este mai mare rezerva, cu atât este mai solidă capacitatea unei ţări de a răspunde şocurilor economice externe fără să se bazeze pe asistenţă externă.

Importanţa acumulării de rezerve a devenit deosebit de clară după criza financiară asiatică din 1997. Multe economii asiatice au fost afectate de prăbuşirea masivă a valutelor şi au fost forţate să solicite asistenţă externă. În anii care au urmat, guvernele din întreaga regiune au adoptat o strategie de constituire a unor rezerve substanţiale ca formă de autoasigurare economică.

• Ce înseamnă rezervele mari pentru economia globală

Deţinerile mari de rezerve pot oferi beneficii importante. Ţările cu rezerve substanţiale sunt adesea mai bine poziţionate pentru eventuale şocuri externe şi pentru menţinerea încrederii investitorilor în perioadele de stres de pe pieţe.

Totuşi, rezervele vin şi cu costuri. Fondurile investite în active de rezervă sunt de obicei deţinute în titluri de stat cu randament scăzut, mai degrabă decât să fie utilizate în altă parte a economiei. Prin urmare, factorii de decizie politică trebuie să echilibreze securitatea oferită de rezerve cu costul de oportunitate al deţinerii acestora.

Clasamentul prezentat ilustrează modul în care influenţa financiară globală se extinde dincolo de dimensiunea unei economii. În timp ce SUA rămân pilon central pentru sistemul monetar internaţional datorită rolului dominant al dolarului, deţinerile masive de rezerve ale Asiei subliniază importanţa regiunii în comerţul global, în producţie şi fluxurile transfrontaliere de capital.

• Dolarul continuă să domine rezervele valutare din băncile centrale

Băncile centrale deţineau rezerve valutare totale echivalente cu 13,1 trilioane de dolari la sfârşitul anului 2025, potrivit visualcapitalist.com, care citează datele FMI. În ciuda eforturilor de dedolarizare, dolarul american rămâne de departe cea mai importantă monedă de rezervă din lume. Băncile centrale deţineau, împreună, rezerve denominate în dolari în valoare de 7,46 trilioane de dolari la sfârşitul lui 2025, reprezentând 56,8% din totalul global.

Dominanţa dolarului provine din dimensiunea economiei SUA, profunzimea pieţelor titlurilor de trezorerie americane şi din rolul său central în comerţul şi finanţele globale.

Multe mărfuri, inclusiv petrolul, continuă să fie evaluate şi decontate în dolari, ceea ce consolidează cererea pentru această monedă la nivel mondial. Ponderea dolarului a scăzut treptat de la aproximativ 65% în urmă cu un deceniu, dar nicio monedă nu a apărut ca un înlocuitor clar.

Euro este a doua cea mai mare monedă de rezervă din lume, reprezentând 2,66 trilioane de dolari în deţineri şi 20,2% din rezervele totale. Deşi mult în urma dolarului, euro rămâne principala alternativă pentru băncile centrale care caută diversificare. Moneda beneficiază de dimensiunea economică a zonei euro şi de lichiditatea pieţelor de obligaţiuni guvernamentale europene. Împreună, dolarul şi euro reprezintă mai mult de trei sferturi din toate rezervele valutare globale.

Dincolo de aceşti doi lideri, yenul japonez şi lira sterlină deţin cote de 5,8%, respectiv 4,4%. Urmează, în clasament, dolarul canadian (2,5%) şi cel australian (2%).