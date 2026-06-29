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China Resources New Energy - cel mai mare IPO din Shenzhen

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 29 iunie

China Resources New Energy - cel mai mare IPO din Shenzhen

Compania a atras 943 miliarde dolari de la investitorii individuali

Oferta publică iniţială (IPO) lansată recent de China Resources New Energy la Bursa din Shenzhen a atras aproximativ 6,4 trilioane de yuani (943,2 miliarde de dolari) din partea investitorilor individuali, conform unui document publicat săptămâna trecută, cererea pentru tranşa destinată publicului depăşind de 1.000 de ori acţiunile oferite iniţial, informează Reuters.

Cererea solidă din partea investitorilor de retail evidenţiază interesul pentru una dintre cele mai mari listări recente din China. China Resources Power a stabilit preţul IPO la 10,11 yuani pe acţiune, putând să atragă până la 24,5 miliarde de yuani dacă este utilizată integral opţiunea de supraalocare.

În aceste condiţii, tranzacţia devine cea mai mare ofertă publică iniţială înregistrată vreodată la Bursa din Shenzhen, depăşind listarea de 13,9 miliarde de yuani a Yihai Kerry Arawana în 2020, conform datelor LSEG.

De asemenea, ar fi cel mai mare IPO intern din China de la listarea în valoare de 30,7 miliarde de yuani a companiei de căi ferate de mare viteză Beijing-Shanghai la Shanghai, în 2009.

Oferte pentru 636 miliarde acţiuni

Investitorii individuali au plasat oferte valide pentru 636 de miliarde de acţiuni, în valoare de aproximativ 6,4 trilioane de yuani la preţul IPO, conform documentului citat.

IPO-ul a rezervat iniţial jumătate din acţiuni pentru investitori strategici, 70% din sold fiind alocat investitorilor instituţionali şi 30% cumpărătorilor individuali.

Cererea mare din sectorul de retail a declanşat un mecanism de clawback al alocării respective, ridicând tranşa finală din sectorul retail la 930,7 milioane de acţiuni, respectiv 67,95% din acţiunile rămase după plasamentul strategic, presupunând că opţiunea de supraalocare este exercitată integral.

După realocare, tranşa de retail a fost subscrisă de 683,4 ori, conform documentului.

Prin tranzacţia menţionată, China Resources Power Holdings a confirmat progresul în planul de divizare şi listare a filialei sale China Resources New Energy Holdings. Entitatea desprinsă va fi tranzacţionată sub codul 001248.SZ.

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