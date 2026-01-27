China transmite Moscovei că intenţionează să „consolideze coordonarea strategică” cu Rusia

Ministrul chinez al apărării i-a spus marţi omologului său rus că ţările lor ar trebui să „îşi consolideze coordonarea strategică”, potrivit postului public de televiziune CCTV, care precizează că cei doi au avut o videoconferinţă, informează news.ro.

„China este dispusă să colaboreze cu Rusia pentru (...) a consolida coordonarea strategică, a îmbogăţi cooperarea şi a îmbunătăţi mecanismele de schimb”, i-a transmis Dong Jun ministrului rus al apărării, Andrei Belousov, potrivit CCTV.

Dong a adăugat că cele două ţări ar trebui „să-şi consolideze împreună capacitatea de a răspunde la diverse riscuri şi provocări şi să se unească pentru a aduce o energie pozitivă securităţii şi stabilităţii mondiale”.

Conflictul din Ucraina nu a fost menţionat în comunicatul difuzat de CCTV.

Această comunicare între cei doi miniştri intervine la câteva zile după primele negocieri directe între Moscova şi Kiev cu privire la planul american de soluţionare a războiului.

Deşi China şi Rusia întreţin un parteneriat strâns, Beijingul a declarat că adoptă o poziţie neutră faţă de războiul din Ucraina, dar nu a condamnat niciodată invazia rusă.

Guvernele occidentale acuză Beijingul că oferă Rusiei un sprijin economic crucial pentru efortul său de război, în special prin furnizarea de componente militare pentru industria sa de apărare.

Negociatorii ruşi şi ucraineni au avut o reuniune de două zile la Abu Dhabi, vineri şi sâmbătă, pentru a discuta un plan de pace propus de preşedintele american Donald Trump. Acesta din urmă a invocat, de asemenea, ameninţarea reprezentată de influenţa chineză şi rusă în Arctica pentru a justifica necesitatea strategică pentru Statele Unite de a controla Groenlanda.