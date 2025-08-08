Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Chişinău găzduieşte Moldova Real Estate Forum 2025

A.B.
Miscellanea / 8 august, 14:01

Chişinău găzduieşte Moldova Real Estate Forum 2025

Capitala Republicii Moldova va fi gazda celei de-a cincea ediţii a Moldova Real Estate Forum, organizată în marja Moldova Business Week 2025 de REDIA - Asociaţia Dezvoltatorilor şi Investitorilor Imobiliari din Moldova, în parteneriat cu Agenţia de Investiţii, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Evenimentul urmăreşte repoziţionarea ţării drept punct logistic de referinţă pentru Europa de Sud-Est, într-un moment în care lanţurile de aprovizionare europene se află în plin proces de optimizare.

„Moldova are şansa de a deveni un jucător logistic relevant în regiune, iar acest forum este locul unde se pun bazele parteneriatelor strategice care vor modela această transformare”, a declarat Ion Iordachi, preşedintele REDIA.

Poziţionată la intersecţia coridoarelor economice Est-Vest şi Nord-Sud, Republica Moldova atrage tot mai mult interes din partea investitorilor pentru dezvoltarea de centre logistice, terminale multimodale şi parcuri industriale. Agenda forumului include sesiuni de deschidere, paneluri tematice, întâlniri B2B şi vizite de studiu, menite să faciliteze dialogul între investitori, autorităţi şi parteneri internaţionali, cu accent pe proiecte concrete în logistică şi real estate industrial.

La eveniment sunt aşteptaţi investitori strategici, fonduri internaţionale, companii de logistică şi real estate, instituţii financiare internaţionale, consultanţi şi factori de decizie din administraţia publică. Organizatorii subliniază că forumul este conceput ca o platformă de implementare, nu doar de dezbatere, şi reflectă maturizarea economică a Republicii Moldova şi dorinţa acesteia de integrare activă în economia europeană.

Pe fondul schimbărilor geopolitice şi economice din regiune, Moldova Real Estate Forum 2025 îşi propune să transforme potenţialul geografic şi economic al ţării în oportunităţi reale de investiţii şi dezvoltare.

