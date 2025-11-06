Chris Barton, fondatorul Shazam, a fost impresionat de tinerii români la Summitul STAR

Chris Barton, fondatorul aplicaţiei Shazam, a participat la Romanian Youth Leadership Summit - STAR, unde s-a declarat profund impresionat de nivelul de inteligenţă, curiozitate şi entuziasm al studenţilor români, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

„Summitul STAR este un exemplu puternic al modului în care viziunea se întâlneşte cu determinarea. Am fost profund impresionat de inteligenţa, curiozitatea şi pasiunea studenţilor români - întrebările şi energia lor reflectă o generaţie pregătită să modeleze viitorul”, a declarat Barton.

Fondatorul Shazam a elogiat şi perseverenţa Liei Hâncianu, strateg educaţional şi organizatoarea evenimentului: „Lia Hâncianu a fost avertizată că visul ei este imposibil - şi totuşi, a reuşit să transforme imposibilul în posibil. Prin perseverenţă creativă, a construit o comunitate inspiraţională dedicată leadershipului tinerilor.”

Cea de-a doua ediţie a STAR Romanian Youth Leadership Summit s-a desfăşurat pe parcursul a trei zile, reunind 70 de adolescenţi din toată ţara şi 13 speakeri internaţionali, într-un program inspirat de metodologia Global Youth Leadership Summit by Tony Robbins.

Evenimentul a oferit participanţilor un spaţiu de învăţare şi autocunoaştere, cu sesiuni practice de leadership, activităţi de lucru în echipă şi o întâlnire specială cu părinţii, menită să-i ajute să-şi sprijine copiii în procesul de dezvoltare personală.

Printre invitaţii internaţionali s-a numărat şi Raj Kapoor, reprezentant GEDU Universities, care a lăudat calitatea participanţilor şi implicarea acestora, anunţând o viitoare colaborare internaţională între STAR Summit şi GEDU Universities.

Summitul, organizat de Lia Hâncianu prin Student Consulting, este primul program de leadership din România dedicat exclusiv adolescenţilor, cu misiunea de a forma o generaţie de tineri conştienţi, încrezători şi pregătiţi să devină lideri ai viitorului.