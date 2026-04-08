Christian Tour estimează un val de rezervări, după armistiţiul dintre SUA şi Iran

S.B.
Companii / 8 aprilie, 19:31

Christian Tour estimează un val de rezervări, după armistiţiul dintre SUA şi Iran

Scăderea abruptă a preţului petrolului, cea mai mare din ultimii şase ani, după ce SUA şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu de două săptămâni, care include redeschiderea Strâmtorii Hormuz, începe deja să se reflecte în comportamentul de consum al românilor, în special în sectorul turismului, conform unui comunicat al Christian Tour.

Potrivit datelor Christian Tour, unul dintre principalii turoperatori români, interesul pentru vacanţe a crescut semnificativ în primele ore după propagarea informaţiilor în spaţiul public.

„Cotaţiile petrolului au înregistrat o scădere de până la 19% într-o singură zi, pe fondul detensionării situaţiei geopolitice din Orientul Mijlociu, ceea ce a generat rapid un val de reacţii în rândul turiştilor români: telefoanele au început să sune pentru că oamenii vor să-şi rezerve vacanţe. E un semnal clar că românii reacţionează rapid la perspectivele unei redresări a situaţiei internaţionale. Pentru industria turismului, acest lucru înseamnă, în mod evident, costuri de operare mai reduse”, afirmă Cristian Pandel, CEO şi fondator Christian Tour.

Compania estimează că această tendinţă se va accentua în perioada următoare, în special după sărbătorile de Paşte, când, tradiţional, se înregistrează un nou vârf de rezervări. Pe măsură ce cererea creşte, tarifele vor urma un trend ascendent, deci turiştii sunt sfătuiţi să profite de această fereastră de oportunitate şi să îşi rezerve din timp vacanţele, pentru a beneficia de cele mai bune tarife disponibile în prezent.

Evoluţia actuală este comparabilă cu momentul relansării turismului după ridicarea restricţiilor din pandemie, când cererea a crescut accelerat într-un interval scurt, sau la aproximativ două luni după izbucnirea războiului din Ucraina.

„Christian Tour este în industria vacanţelor de aproape trei decenii, interval în care am trecut prin multe crize. De altfel, trăim de câţiva ani într-un flux continuu de breaking news, parcă nu mai există pauze între evenimente majore care schimbă starea de spirit globală: pandemie, războaie, tensiuni geopolitice, declaraţii economice cu impact imediat. Fiecare dintre ele a produs, inevitabil, un val de emoţie, de teamă şi de incertitudine, urmat de o revenire spectaculoasă. După pandemie mai ales, cultura vacanţelor s-a schimbat radical; dacă înainte concediul era o pauză, ulterior a devenit o necesitate. De fiecare dată după un astfel de şoc, reapare dorinţa de a trăi viaţa fără frică”, subliniază Cristian Pandel.

O analiză internă făcută de Christian Tour privind dinamica rezervărilor in luna martie, după izbucnirea conflictului din Orient, evidenţiază faptul că românii au fost mai precauţi în a-şi rezerva un sejur pentru sezonul estival, preocupaţi fiind de contextul internaţional şi de efectele economice. Cu toate acestea, interesul pentru sejururi în zona Mediteranei, cu precădere în destinaţii din Grecia, Turcia şi Spania, precum şi în Egipt, a rămas ridicat. În schimb, programele de pelerinaj în Israel au fost sistate, la fel şi călătoriile în Emiratele Arabe Unite, destinaţii către care, în mod obişnuit, nu se mai operează plecări în luna aprilie.

Totodată, se remarcă o predispoziţie a românilor de a alege vacanţe prin intermediul unei agenţii de turism în detrimentul călătoriilor pe cont propriu. "Modul în care noi, ca agenţie, am acţionat într-un context dificil, găsind variante pentru a-i aduce acasă pe turiştii blocaţi în Orient, i-a convins şi pe cei care nu apelau la agenţii de turism că se pot baza pe profesionişti cu experienţă în domeniu”, adaugă reprezentantul Christian Tour.

În acest moment, gradul de ocupare pentru sejururile planificate în perioada Paştelui, care coincide cu vacanţa elevilor, este deja foarte ridicat, multe dintre cursele charter către destinaţiile externe fiind complet rezervate. Anul acesta, de Paşte, în topul preferinţelor românilor pentru destinaţiile din afara tarii se află Egiptul, în special Hurghada, către care au fost suplimentate zborurile săptămânale. Pe locul secund se află Turcia, care atrage prin raportul calitate-preţ si pachetele all inclusive.

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

transgaz.ro
rominsolv.ro
eset.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

