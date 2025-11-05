Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Christine Lagarde, despre aderarea Bulgariei la zona euro

F.A.
Ziarul BURSA #Politică / 5 noiembrie

Sursa foto: facebook/ Christine Lagarde

Sursa foto: facebook/ Christine Lagarde

Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce ţării atât prosperitate, cât şi securitate, a afirmat preşedintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat postului de televiziune Nova TV, informează Novinite, citată de Agerpres.

Christine Lagarde se află pentru prima dată la Sofia, în vederea participării la conferinţa "În pragul zonei euro", organizată de Banca Naţională a Bulgariei.

Referindu-se la propria tranziţie a Franţei către euro, în urmă cu 23 de ani, Lagarde a amintit că opinia publică avea două mari temeri: că noul sistem nu va funcţiona şi că preţurile vor creşte. "Toţi erau îngrijoraţi că preţurile vor creşte în mod incorect când a fost înlocuit francul, şi da, unele sectoare mici au încercat să profite. Dar a fost un efect limitat. Dacă Guvernul se asigură că preţurile sunt afişate atât în leva cât şi în euro şi regulile de conversie sunt urmate strict, atunci nu există motive să crească inflaţia pe termen lung", a explicat şeful BCE.

Lagarde a subliniat că Bulgaria este pregătită pentru euro, chiar dacă nu există încă consensul deplin al opiniei publice. Întrebată dacă Franţa a devenit mai săracă după ce a trecut la euro, Lagarde a respins cu fermitate acest concept; "Nu, deloc. Unele preţuri au crescut, cum ar fi la cafenele şi la coafor, dar per ansamblu ţara a devenit mai puternică din punct de vedere economic".

Şeful BCE a atras atenţia asupra câştigurilor Bulgariei de pe urma intrării în zona euro: prosperitate şi securitate, deoarece va fi eliminat riscul valutar în comerţ, iar exporturile către Europa devin mai competitive.

"Companiile vor factura şi vor fi plătite în aceeaşi monedă, fără curs de schimb, fără instrumente de acoperire contra riscurilor. De asemenea, turiştii vor avea o încredere mai mare pentru a călători în Bulgaria ştiind că se utilizează euro. Pe partea de securitate, aderarea la uniunea monetară face ca ţara să facă parte dintr-un cadru stabil cu reguli comune. Nu există haos, toţi urmează aceleaşi principii, care creează disciplină şi încredere, ceea ce recunosc şi agenţiile de evaluare financiară", a declarat Lagarde.

Oficialul s-a referit şi la activitatea în derulare din cadrul BCE privind euro digital, pe care l-a descris ca un pas natural pentru adaptarea la obiceiurile financiare moderne. "Numerarul nu va dispărea niciodată - aceasta este promisiunea noastră. Dar în condiţiile în care oamenii plătesc din ce în ce mai mult cu telefonul sau cardul, avem nevoie de un format digital pentru banii băncii centrale. Nu este o înlocuire a bancnotelor, este numerar digital pentru secolul XXI", a afirmat preşedintele BCE.

Lagarde a vorbit şi despre poziţia Europei în economia mondială, subliniind că UE este în continuare o piaţă solidă, cu 450 milioane de persoane - mai mare decât Statele Unite. "Europa are talente şi capacitate de inovare, dar are nevoie de o piaţă de capital mai solidă şi de reducerea barierelor pentru antreprenori. Dacă reuşim asta, Europa poate deveni într-adevăr o forţă globală", a adăugat ea. Oficialul BCE a concluzionat: "Cred în soliditatea Europei. Dacă ne concentrăm pe inovare şi productivitate, nu doar că vom avea o poziţie concurenţială importantă, dar vom fi şi lideri".

Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunţat recent autorităţile de la Sofia. Conform cerinţelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar şi precis pe toate etichetele de preţ.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 noiembrie
Ediţia din 05.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb