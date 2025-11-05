Christine Lagarde, despre aderarea Bulgariei la zona euro

Aderarea Bulgariei la zona euro va aduce ţării atât prosperitate, cât şi securitate, a afirmat preşedintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat postului de televiziune Nova TV, informează Novinite, citată de Agerpres.

Christine Lagarde se află pentru prima dată la Sofia, în vederea participării la conferinţa "În pragul zonei euro", organizată de Banca Naţională a Bulgariei.

Referindu-se la propria tranziţie a Franţei către euro, în urmă cu 23 de ani, Lagarde a amintit că opinia publică avea două mari temeri: că noul sistem nu va funcţiona şi că preţurile vor creşte. "Toţi erau îngrijoraţi că preţurile vor creşte în mod incorect când a fost înlocuit francul, şi da, unele sectoare mici au încercat să profite. Dar a fost un efect limitat. Dacă Guvernul se asigură că preţurile sunt afişate atât în leva cât şi în euro şi regulile de conversie sunt urmate strict, atunci nu există motive să crească inflaţia pe termen lung", a explicat şeful BCE.

Lagarde a subliniat că Bulgaria este pregătită pentru euro, chiar dacă nu există încă consensul deplin al opiniei publice. Întrebată dacă Franţa a devenit mai săracă după ce a trecut la euro, Lagarde a respins cu fermitate acest concept; "Nu, deloc. Unele preţuri au crescut, cum ar fi la cafenele şi la coafor, dar per ansamblu ţara a devenit mai puternică din punct de vedere economic".

Şeful BCE a atras atenţia asupra câştigurilor Bulgariei de pe urma intrării în zona euro: prosperitate şi securitate, deoarece va fi eliminat riscul valutar în comerţ, iar exporturile către Europa devin mai competitive.

"Companiile vor factura şi vor fi plătite în aceeaşi monedă, fără curs de schimb, fără instrumente de acoperire contra riscurilor. De asemenea, turiştii vor avea o încredere mai mare pentru a călători în Bulgaria ştiind că se utilizează euro. Pe partea de securitate, aderarea la uniunea monetară face ca ţara să facă parte dintr-un cadru stabil cu reguli comune. Nu există haos, toţi urmează aceleaşi principii, care creează disciplină şi încredere, ceea ce recunosc şi agenţiile de evaluare financiară", a declarat Lagarde.

Oficialul s-a referit şi la activitatea în derulare din cadrul BCE privind euro digital, pe care l-a descris ca un pas natural pentru adaptarea la obiceiurile financiare moderne. "Numerarul nu va dispărea niciodată - aceasta este promisiunea noastră. Dar în condiţiile în care oamenii plătesc din ce în ce mai mult cu telefonul sau cardul, avem nevoie de un format digital pentru banii băncii centrale. Nu este o înlocuire a bancnotelor, este numerar digital pentru secolul XXI", a afirmat preşedintele BCE.

Lagarde a vorbit şi despre poziţia Europei în economia mondială, subliniind că UE este în continuare o piaţă solidă, cu 450 milioane de persoane - mai mare decât Statele Unite. "Europa are talente şi capacitate de inovare, dar are nevoie de o piaţă de capital mai solidă şi de reducerea barierelor pentru antreprenori. Dacă reuşim asta, Europa poate deveni într-adevăr o forţă globală", a adăugat ea. Oficialul BCE a concluzionat: "Cred în soliditatea Europei. Dacă ne concentrăm pe inovare şi productivitate, nu doar că vom avea o poziţie concurenţială importantă, dar vom fi şi lideri".

Conversia se face la o rată fixă de schimb de 1,95583 leva pentru un euro, au anunţat recent autorităţile de la Sofia. Conform cerinţelor, ambele monede trebuie prezentate egal, clar şi precis pe toate etichetele de preţ.