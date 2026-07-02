Ciclism: Pentru prima dată după 2007, Franţa nu va fi ţara cu cea mai mare reprezentare în Turul Franţei

Cicliştii francezi vor fi în minoritate în Turul Franţei, care începe sâmbătă, o premieră după 2007. Belgienii vor fi mai numeroşi la startul „Grande Boucle”, informează news.ro.

Turul Franţei va începe sâmbătă pe străzile din Barcelona. După cum indică site-ul specializat ProCyclingStats, belgienii vor fi cu o persoană în plus faţă de francezi. Reprezentanţii Belgiei vor fi în număr de 31, faţă de 30 pentru Franţa.

Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în 2007, când 41 de spanioli au completat plutonul. Din 2008, Franţa a fost întotdeauna ţara cea mai bine reprezentată, iar anul trecut, 38 de ciclişti francezi au participat la competiţie, adică cu opt mai mulţi decât în acest an.

La mare distanţă în urma Belgiei şi Franţei, Ţările de Jos sunt a treia ţară ca număr de reprezentanţi, cu 17 ciclişti. Urmează Germania şi Italia (12), apoi Australia şi Spania (11).

Cei 30 de ciclişti francezi înscrişi la Turul Franţei 2026

TotalEnergies: Nicolas Breuillard, Alexandre Delettre, Joris Delbove, Thibault Guernalec, Jordan Jegat, Mathis Le Berre, Anthony Turgis, Matteo Vercher

Groupama-FDJ United: Clement Berthet, Clement Braz Afonso, Ewen Costiou, Romain Gregoire, Guillaume Martin-Guyonnet, Quentin Pacher, Clement Russo

Decathlon-CMA CGM: Paul Seixas, Aurelien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme

Cofidis: Hugo Page, Benjamin Thomas

Netcompany-Ineos: Dorian Godon, Kevin Vauquelin

Bahrain Victorious: Lenny Martinez

EF Education-EasyPost: Alex Baudin

Soudal Quick-Step: Valentin Paret-Peintre

Lotto-Intermarche: Baptiste Veistroffer

NSN: Matis Louvel

Visma-Lease a bike: Bruno Armirail

Picnic PostNL: Warren Barguil

Tudor: Julian Alaphilippe.