Ciclism: Rafael Reis, învingător în prologul Turului Portugaliei

Ciclistul lusitan Rafael Reis (Anicolor-Tien 21), s-a impus miercuri în prologul ediţiei a 86-a a Turului Portugaliei, un contratimp disputat pe un traseu de 3,4 km în oraşul Maia, informează Agerpres.

Reis a fost cel mai rapid cu timpul de 3 min 51 sec, urmat de un alt portughez Iuri Leitao (Caja Rural Seguros) la trei secunde şi de belgianul Jens Verbrugghe (Israel Premier Tech) la patru secunde.

Rusul Artem Nych (Anicolor-Tien 21), câştigătorul ediţiei 2024, a fost al cincilea la şapte secunde.

În clasamentul general, Reis este urmat la trei secunde de Leitao şi la patru secunde de Verbrugghe.

Prima etapă, din cele zece prevăzute, are loc joi între Viana do Castelo şi Santuario de Sameiro pe un traseu de 162,3 km.