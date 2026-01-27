Cinci arbitri români vor participa la cursul UEFA din Cipru

România va fi reprezentată de cinci arbitri la cea de-a 34-a ediţie a UEFA Advanced Course for Top Referees, programată să se desfăşoare în perioada 2-5 februarie 2026, la Limassol, în Cipru.

Cursul reuneşte anual cei mai valoroşi arbitri din Europa şi este destinat perfecţionării oficialilor de top, fiind invitaţi arbitrii din categoria Elite, o grupă de selecţie din categoria 1, precum şi un grup de arbitri VAR.

Din partea României, au fost invitaţi următorii: Istvan Kovacs, Iuliana Demetrescu şi Alina Peşu (toţi din categoria Elite), Marian Barbu şi Radu Petrescu (categoria 1).

Tot în Cipru, în perioada 29 ianuarie - 1 februarie, Cristina Trandafir a fost invitată să participe la cursul UEFA dedicat oficialilor VAR.