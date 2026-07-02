CIO nu va acorda statut de echipe olimpice Groenlandei şi Insulelor Feroe

Groenlanda şi Insulele Feroe nu vor fi recunoscute ca echipe olimpice separate şi independente, în ciuda unei solicitări din partea parlamentului danez, a anunţat miercuri Comitetul Internaţional Olimpic, informează news.ro.

De 30 de ani, Carta Olimpică defineşte o ţară care poate avea o echipă oficială drept „un stat independent recunoscut de comunitatea internaţională”.

Groenlanda şi Insulele Feroe - care sunt teritorii semiautonome ale Regatului Danemarcei - nu îndeplinesc acest criteriu, a precizat Comitetul Olimpic Internaţional într-un comunicat.

„Această poziţie a fost explicată şi comunicată foarte clar părţilor interesate în numeroase rânduri în ultimii ani”, a declarat CIO.

Cererea oficială a parlamentului danez a fost formulată în urmă cu două săptămâni şi publicată marţi.

Aceasta a venit la câteva săptămâni după ce prim-ministrul danez Mette Frederiksen a format un nou guvern de coaliţie. În campania electorală, ea şi-a exprimat sprijinul faţă de Groenlanda împotriva dorinţei preşedintelui american Donald Trump de a achiziţiona insula.

La Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles, pe care preşedintele Trump ar trebui să le declare oficial deschise, sportivii din Groenlanda şi Insulele Feroe vor putea concura sub steagul Danemarcei. Aceasta este unul dintre cele 206 de comitete olimpice naţionale recunoscute de CIO.