Ciolacu avertizează că inflaţia a ajuns la 7,8% şi cere Guvernului măsuri urgente

A.B.
Politică / 12 august, 14:20

Ciolacu avertizează că inflaţia a ajuns la 7,8% şi cere Guvernului măsuri urgente

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,8% în iulie 2025, faţă de 5,7% în iunie, revenind la nivelul de acum doi ani, fapt ce l-a determinat pe fostul premier Marcel Ciolacu să critice, marţi, pe Facebook, lipsa de reacţie a Executivului şi să ceară intervenţii rapide pentru protejarea populaţiei.

„Inflaţia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populaţiei, mai ales a celor cu venituri reduse”, a afirmat Ciolacu, amintind că în mandatul său a redus inflaţia la 5% prin plafonarea preţurilor la energie şi gaze, măsură care „a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populaţiei şi peste 95% dintre IMM-uri”.

Acesta acuză „o explozie a preţurilor la alimente, mai ales din cauza creşterii preţurilor la energie” şi avertizează că „încă nu se văd efectele complete ale creşterii TVA, intrată în vigoare de la 1 august”. Ciolacu susţine că Guvernul trebuie să aplice impozitul progresiv de la 1 ianuarie 2026, să acorde plăţi compensatorii pentru pensionarii cu venituri mici, să crească salariul minim cu procentul inflaţiei şi să construiască, împreună cu ANRE şi companiile energetice, „un mecanism de stopare a speculei”.

„Indiferent cât de grea este situaţia economică a ţării, Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân în timp ce puterea de cumpărare a populaţiei se reduce dramatic”, a mai transmis fostul premier.

Banca Naţională a României a revizuit prognoza de inflaţie pentru acest an la 8,8%, de la 4,6%, guvernatorul Mugur Isărescu subliniind că o creştere a absorbţiei fondurilor europene este esenţială pentru evitarea recesiunii.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 14:39)

    "sa creasca salariul minim cu procentul inflatiei" pai asta a fost reteta dezastrului ce a creat inflatia mai Ciomlacu. umflare salarii din pixul guvernului

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 14:53)

    Mai există ciolacu?

    El este groparul economic al României… 

