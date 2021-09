CIOLOŞ:"Intenţia e să continuăm cu PNL şi UDMR"

USR PLUS nu are nicio intenţie să intre într-o altă formulă guvernamentală decât cea actuală, a declarat, vineri, Dacian Cioloş, copreşedinte al formaţiunii, conform Agerpres.

"Am încercat în şedinţa de coaliţie să convingem colegii noştri de coaliţie că un guvern, ca să funcţioneze, are nevoie de un prim-ministru care cultivă încrederea. Colegii noştri au insistat să-l susţină pe Florin Cîţu, în consecinţă folosim procedura aceasta parlamentară pentru a ajunge în situaţia în care să putem să lucrăm cu un alt prim-ministru. Intenţia noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL şi cu UDMR, nu avem nicio intenţie să intrăm într-o altă formulă guvernamentală decât cea în care am lucrat", a spus Cioloş la Parlament.

El a afirmat că în şedinţa coaliţiei nu a existat nicio ofertă.

De asemenea, Cioloş a punctat că ar fi ridicol ca Florin Cîţu să fie noua propunere de premier, dacă moţiunea de cenzură va trece.

"Dacă este o moţiune împotriva premierului Cîţu, care are o majoritate în Parlament, sigur că în politica românească orice este posibil, dar mi s-ar părea ridicol să vii cu aceeaşi propunere", a afirmat copreşedintele USR PLUS.

El a fost întrebat dacă are informaţii că moţiunea de cenzură va fi votată şi de parlamentari de la PNL.

"Ei sunt în campanie internă şi noi suntem în campanie internă, dar aţi văzut că la ei contează foarte mult inclusiv lucrurile acestea care se întâmplă la Guvern şi de asta prefer să nu comentez aceste lucruri. Pe mine ce m-a interesat a fost să-i conving pe colegii din PNL - şi de-o parte, şi de alta - că vrem să continuăm în această coaliţie, dar că nu mai putem să lucrăm cu premierul Cîţu, pentru că nu mai inspiră încredere, nu mai avem încredere în el, deja de două-trei ori am stabilit nişte lucruri pe care nu le-a respectat. O coaliţie, dincolo de un protocol, dincolo de texte şi de reguli, lucrează cu oameni şi dacă oamenii, şi mai ales e vorba de premier, care nu este premierul PNL, este premierul nostru, al coaliţiei, dacă premierul nu ne inspiră încredere, nu putem să lucrăm cu el. Şi am vrut să-i conving pe colegii de la PNL că nu intrăm în jocuri politice interne, e problema lor, dar pentru noi este important ca să continuăm să avem un alt premier. Din păcate, acolo contează mai mult procedura internă de alegeri şi probabil au luat decizia de a-l susţine cu orice preţ pe premierul Cîţu, ţinând cont de ceea ce se întâmplă intern, în partid", a spus Cioloş.

Liderul USR PLUS a subliniat că oricine poate să voteze moţiunea.

"Oricine poate să voteze. Nu am negociat şi nu o să negociem, noi vrem să continuăm politic guvernamental în această formulă în care suntem. Ca să ne atingem obiectivul am depus această moţiune de cenzură într-o procedură parlamentară, nu facem negocieri pe sub masă", a adăugat Cioloş.

El a mai afirmat că USR PLUS îşi asumă toate consecinţele depunerii moţiunii de cenzură.

"Ne asumăm toate consecinţele, am încercat până în ultima clipă să rămânem ca să facem reforme, dar noi am spus-o de mai multe ori: rămânem la guvernare ca să facem reforme, nu am reuşit până acum. Aţi văzut că priorităţile sunt altele pentru premierul Cîţu. Ne asumăm consecinţele actului pe care îl susţinem", a spus Dacian Cioloş.