Ciprian Ciucu a anunţat primele patru instituţii care se vor închide

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, duminică seară, că situaţia bugetului este „dezastruoasă”, fiind o problemă structurală, potrivit News.ro.

„În momentul de faţă mai aveam undeva la 5 milioane în buget, pe luna ianuarie. Sunt oameni care au mai mult de 5 milioane în conturi (...) Este un buget de bazar, dar un buget care se negociază în coaliţie. Şi eu voi pleda în acest moment pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Muncipului Bucureşti şi sectore, în raport cu competenţele şi responsabilităţile pe care le avem fiecare, care o să fie predictibilă pe 10 ani de zile”, a afirmat Ciprian Ciucu, conform sursei citate.

Ciucu a precizat că decis primele patru instituţii care vor fi desfiinţate, potrivit sursei amintite: „Pot să anunţ acum că pun pe masa Consiliului General desfiinţarea a patru instituţii pe care le avem (...) Sunt nişte instituţii aşa zis culturale sau sociale, care produc foarte multe datorii din faptul că au sediile închiriate, au diferite consumabile, nu produc ceva în urmă.”

Potrivit primarului general, a informat News.ro., este vorba despre Centrul pentru seniori, Centrul pentru tineret, care dublează activitatea cu a structurilor din sectoare, precum şi Centrul Cultural Lumina şi Expo Arte.

Primarul a mai anunţat că va lua măsuri „nepopulare”, urmând a desfiinţa sau comasa instituţii, dar şi că se vor scumpi biletele STB, a mai relatat sursa amintită.