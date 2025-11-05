Ciprian Ciucu îl invită pe preşedintele Nicuşor Dan la prezentarea programului său pentru Primăria Capitalei

Candidatul liberal la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat miercuri că nu va organiza un eveniment de lansare oficială a candidaturii, întrucât „este lansat de mai mult timp”, dar pregăteşte o prezentare dedicată programului său electoral.

Întrebat la Digi24 dacă intenţionează să-l invite pe preşedintele României, Nicuşor Dan, la eveniment, Ciucu a răspuns afirmativ: „De ce nu? Mi se pare că este o figură importantă în politica românească. Este preşedintele României. Este o onoare să-l ai prezent pe preşedintele României într-un astfel de context. Dacă va accepta, evident, înainte vom stabili probabil pe canale directe. Nu vreau să fie pus domnul preşedinte într-o situaţie în care să refuze sau nu, dar vom agrea, să vedem.”

Declaraţia vine după ce Nicuşor Dan a participat duminică la evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, unde a ţinut un discurs despre referendumul său privind Bucureştiul şi colaborarea dintre administraţiile locale şi Parlament.

Prezenţa şefului statului la evenimentul USR a fost criticată de PSD şi AUR, care l-au acuzat pe Nicuşor Dan că ar fi depăşit limitele constituţionale şi au adus în discuţie posibilitatea suspendării acestuia. În replică, Cătălin Drulă a spus că preşedintele a fost prezent „ca om politic şi fost primar general al Capitalei”, nu ca reprezentant al unei formaţiuni.

La rândul său, candidatul PSD la Primăria Generală, Daniel Băluţă, a comentat ironic sprijinul perceput al preşedintelui: „Să ştiţi că şi eu mă simt la fel de susţinut de preşedintele Nicuşor Dan, cum sunt convins că toţi ceilalţi candidaţi se simt şi ei susţinuţi.”